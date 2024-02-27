梅西百貨未來3年關閉150家門市 加速奢侈名店發展

梅西百貨公司表示，計畫到2026年將關閉150家門市。（路透）

美國大型連鎖百貨公司梅西百貨 27日宣布，該公司計畫在2026年年底前關閉約150家門店，並將業務重點轉向奢侈品銷售。

當天，梅西百貨在一份聲明中說，此次新戰略將開啟「大膽新篇章」，以增強客戶體驗、提升市場份額，讓公司營收重回增長軌道。

梅西百貨表示，該公司將在未來三年內關閉約150家業績不佳的同名門店，同時升級剩余的350家門店並繼續開設更小規模的連鎖商店。此外，該公司將更加側重奢侈品銷售業務，包括增加旗下高端百貨商店Bloomingdale’s和高端美妝商店Bluemercury的門店數量。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，梅西百貨公司業績已多年表現不佳，面臨被收購壓力。該公司新任首席執行官托尼·斯普林（Tony Spring）今年2月上任後，希望通過優化旗下資產和產品組合實現盈利增長。

報道稱，該公司2023財年的淨銷售額為230.9億美元，低於2022財年。公司預計其2024財年的淨銷售額將停滯不前，介于222億美元至229億美元之間。

近年來，梅西百貨經營規模不斷縮水。該公司在2019年擁有643家同名門店，如今僅剩約500家。今年1月，該公司宣佈大幅裁員 ，同時關閉5家門店。此次宣佈的150家門店關閉計畫更被視為一次重大調整。與美國許多大型連鎖零售商 一樣，為應對不斷變化的市場需求和零售環境，該公司正試圖通過部署新戰略來扭轉盈利增長狀況。