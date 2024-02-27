料中2022華爾街慘況的老手：備妥現金等美股回跌10%

曾精準料中2022年美股慘況的一位資深交易老手預料，美股可能回跌5%至10%，投資人手上宜準備好現金，伺機逢低承接。(路透)

曾精準料中2022年美股 慘況的一位資深交易老手預料，美股可能回跌5%至10%，投資 人手上宜準備好現金，伺機逢低承接。

MarketWatch報導，上周輝達 （Nvidia）財報和財測再次艷驚四座，引爆新一波史坦普500指數漲勢，也觸動美股單日漲幅超過2%，是睽違一年來首次見到大盤單日漲幅或跌幅超過2%的情況。

資深交易員Simon Ree接受訪問時，憶起1999年和2000年科技股泡沫鼎盛時期的「瘋狂」現象。他說：「某些科技股盤後股價變動幅度動輒20%，然後…那斯達克開盤漲或跌2%。」

這位Tao of Trading創辦人推測，短期內，美股可能大幅拉回，儘管幅度不至於深達20%，但「若是標普500回落10%，推特上想必會有上千人哀叫世界末日來了」。

Ree的話值得一聽嗎? 2022年7月，他預言美股將「蓄勢待發，迎來一波大漲行情，將摧毀空頭，並且讓多頭洋洋得意，緊接著又捲起一波巨大賣壓，把多頭沖刷下去。」他還建議客戶「在2020年4月上車」，若採信他的建議，可能已大賺一票。不過，他承認先前預言美國衰退會在2024年初之前就降臨，顯然看走眼。

AI飆股輝達漲得有理 但短線漲勢已牽強

常駐新加坡的Ree在私人銀行與投資銀行界闖蕩25年，曾任職於花旗集團和高盛集團，他相信股市仍會分成兩個世界，一邊是像輝達這樣能獲致超高成長的公司，其餘公司則站在另一邊。他認為，美股前方之路也許「顛簸不平」，但「那類型的股票你或許會想逢低買進，直到情況真的開始變得太瘋狂」。

他說，美股此刻距離1999-2000那種「荒謬」的日子還差得遠。當時有多瘋狂呢？他說：「分析師的模型計入每人持有兩支手機、50%的可支配所得花在網際網路上...用如此瘋狂的事情來合理化估值。」

對照下，Ree認為，檢視輝達這類公司的基本面可知，這些公司「似乎真的能保持成長動能」。他表示，目前並未持有AI概念股，因為短線漲幅已大；但他也不想放空這些股票，因為不認為今後下跌空間很大。

Ree自稱是「趨勢觀察者」，通常會找尋回檔或回歸均值的機會。他說：「那正是我買進的時機，料定主流趨勢會持續下去。」

據他研判，下一個機會將尾隨美股回跌5%至10%而來，但今年底美股仍可能收漲。「我認為，你不妨逢低買進。Fed政策仍偏鴿，美國經濟有韌性，而且總經順風助漲股市。」

他說，一般投資人「手上應準備一些現金，一旦回跌時就能買進」。

Ree提醒投資人注意一些盲點。他說：「市場現在的價位反映100%篤定抗通膨已大功告成，美國經濟將不會經歷任何著陸。我沒說那種看法錯誤；我說的只是有很大的誤差空間，但尚未反映在股價上。」