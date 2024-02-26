等待通膨數據 股指由高點回落

亞馬遜取代Walgreens Boots Alliance加入道指。美聯社

史坦普500指數下跌，由23日創下的紀錄水平回落，投資 人等待關鍵通膨數據。

史指下跌19.27點或0.38%至5069.53點。那斯達克指數下跌20.57點或0.13%收1萬5976.25點。道瓊工業指數下跌62.3點或0.16%收3萬9069.23點。

亞馬遜取代Walgreens Boots Alliance加入道指。道指的持股權重是根據股價而不是市值來衡量的。這家電商巨頭的加入將增加該指數對科技和消費零售的權重。亞馬遜股價小跌0.15%。

美國公債殖利率 上漲也令股市承壓。10年期公債殖利率上漲約1個基點至4.276%。

在輝達巨額獲利推動下，主要股指連續幾周出現上漲，股市登上高點。史指和道指23日創下歷史新高。

隨著經濟和通膨風險的持續存在，投資人現在正在關注人工智慧(AI )熱潮能否持續。考慮到這一點，他們將期待29日公布的每月個人消費支出(PCE)物價指數，這是聯準會最青睞的通膨指標。

NorthEnd Private Wealth投資長麥克葛拉斯(Alex McGrath)表示，就目前而言，AI驅動的漲勢似乎是可持續的，「輝達和許多其他半導體公司的帶動似乎讓人們相信AI可以繼續推動這股漲勢。」

奧本海默首席投資策略師史托茲福斯表示，由於財報季優於預期，投資人對股票的信心上升。他表示，「雖然市場不得不消化聯準會在考慮今年是否、何時以及降息幅度時仍對黏性通膨保持高度警惕的可能性。」

由於房貸利率仍然較高，1月新屋銷售低於經濟學家預期。根據人口普查局和住房和城市發展部公布的季節調整後數據，本月新單戶住宅銷量為66.1萬套，增加1.5%。總數分別低於《道瓊》預測的68萬人和2.4%。

大量經濟數據即將發布，包括27日的1月耐久財訂單數據和28日的1月批發庫存數據。消費者支出和PCE數據將於29日公布。

由於Gemini的圖像生成AI工具受到越來越多批評，Alphabet下跌4.44%。

過去一周用戶發現圖像生成器的歷史錯誤和可疑的回應，這些內容在社交媒體上廣泛傳播。

Google DeepMind執行長哈沙比斯(Demis Hassabis)宣布該公司已暫時下線該功能以解決這些問題。

與比特幣價格相關的股票飆升，該加密貨幣自2021年12月以來首次突破5.4萬元水平。

Coinbase飆升16.85%，而Microstrategy則上漲15.86%。最大的比特幣礦商Riot Platforms和Marathon Digital分別飆升16.97%和21.68%。

大部分加密貨幣市場也都受到比特幣的提振。以太幣上漲超過2%至3173.08元。Solana和Cardano的ADA代幣均上漲約4%，而Polygon的MATIC代幣上漲7%。

Walgreens Boots Alliance在首個不在道指中的交易日表現不佳，下跌3.41%，讓該股本已艱難的時期雪上加霜。該股在前一年下跌近30%後，2024年至今已下跌近20%。

美國商銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)在最新報告中寫道，美國商銀對美林財務顧問的年度調查顯示，對經濟衰退的擔憂顯著下降，看漲情緒有所上升。

這位策略師表示，在接受調查的240名受訪者中，只有4%預計美國今年將出現經濟衰退，而去年的比率為85%。超過半數的受訪財務顧問預計將實現軟著陸，31%受訪者預計GDP將高於趨勢水平並出現通貨緊縮，其餘人則認為通膨會回升。她指出，顧問們也預計今年將降息三次；77%的顧問認為多頭市場將持續到2024年後。

根據1月31日至2月14日進行的調查，顧問們也表達了自2021年以來最樂觀的三個月股市前景。