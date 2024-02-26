我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

治療憂鬱症 這3種運動最有效

等待通膨數據 股指由高點回落

等待通膨數據 股指由高點回落

財經新聞組記者張大仁／即時報導
亞馬遜取代Walgreens Boots Alliance加入道指。美聯社
亞馬遜取代Walgreens Boots Alliance加入道指。美聯社

史坦普500指數下跌，由23日創下的紀錄水平回落，投資人等待關鍵通膨數據。

史指下跌19.27點或0.38%至5069.53點。那斯達克指數下跌20.57點或0.13%收1萬5976.25點。道瓊工業指數下跌62.3點或0.16%收3萬9069.23點。

亞馬遜取代Walgreens Boots Alliance加入道指。道指的持股權重是根據股價而不是市值來衡量的。這家電商巨頭的加入將增加該指數對科技和消費零售的權重。亞馬遜股價小跌0.15%。

美國公債殖利率上漲也令股市承壓。10年期公債殖利率上漲約1個基點至4.276%。

在輝達巨額獲利推動下，主要股指連續幾周出現上漲，股市登上高點。史指和道指23日創下歷史新高。

隨著經濟和通膨風險的持續存在，投資人現在正在關注人工智慧(AI)熱潮能否持續。考慮到這一點，他們將期待29日公布的每月個人消費支出(PCE)物價指數，這是聯準會最青睞的通膨指標。

NorthEnd Private Wealth投資長麥克葛拉斯(Alex McGrath)表示，就目前而言，AI驅動的漲勢似乎是可持續的，「輝達和許多其他半導體公司的帶動似乎讓人們相信AI可以繼續推動這股漲勢。」

奧本海默首席投資策略師史托茲福斯表示，由於財報季優於預期，投資人對股票的信心上升。他表示，「雖然市場不得不消化聯準會在考慮今年是否、何時以及降息幅度時仍對黏性通膨保持高度警惕的可能性。」

由於房貸利率仍然較高，1月新屋銷售低於經濟學家預期。根據人口普查局和住房和城市發展部公布的季節調整後數據，本月新單戶住宅銷量為66.1萬套，增加1.5%。總數分別低於《道瓊》預測的68萬人和2.4%。

大量經濟數據即將發布，包括27日的1月耐久財訂單數據和28日的1月批發庫存數據。消費者支出和PCE數據將於29日公布。

由於Gemini的圖像生成AI工具受到越來越多批評，Alphabet下跌4.44%。

過去一周用戶發現圖像生成器的歷史錯誤和可疑的回應，這些內容在社交媒體上廣泛傳播。

Google DeepMind執行長哈沙比斯(Demis Hassabis)宣布該公司已暫時下線該功能以解決這些問題。

與比特幣價格相關的股票飆升，該加密貨幣自2021年12月以來首次突破5.4萬元水平。

Coinbase飆升16.85%，而Microstrategy則上漲15.86%。最大的比特幣礦商Riot Platforms和Marathon Digital分別飆升16.97%和21.68%。

大部分加密貨幣市場也都受到比特幣的提振。以太幣上漲超過2%至3173.08元。Solana和Cardano的ADA代幣均上漲約4%，而Polygon的MATIC代幣上漲7%。

Walgreens Boots Alliance在首個不在道指中的交易日表現不佳，下跌3.41%，讓該股本已艱難的時期雪上加霜。該股在前一年下跌近30%後，2024年至今已下跌近20%。

美國商銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)在最新報告中寫道，美國商銀對美林財務顧問的年度調查顯示，對經濟衰退的擔憂顯著下降，看漲情緒有所上升。

這位策略師表示，在接受調查的240名受訪者中，只有4%預計美國今年將出現經濟衰退，而去年的比率為85%。超過半數的受訪財務顧問預計將實現軟著陸，31%受訪者預計GDP將高於趨勢水平並出現通貨緊縮，其餘人則認為通膨會回升。她指出，顧問們也預計今年將降息三次；77%的顧問認為多頭市場將持續到2024年後。

根據1月31日至2月14日進行的調查，顧問們也表達了自2021年以來最樂觀的三個月股市前景。

投資 殖利率 AI

上一則

印度投入晶片戰 已收到210億美元晶片投資提案

下一則

Meta成立團隊 打擊選舉假訊息與生成式AI濫用

延伸閱讀

消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨

消費者省錢改買折扣品 大廠被迫緩漲 有助冷卻通膨
比特幣又狂漲 專家籲留意風險

比特幣又狂漲 專家籲留意風險
美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這
比特幣總投資額 再次破兆元

比特幣總投資額 再次破兆元

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
對許多日本人來說，日本股市創新高沒什麼好高興的。（歐新社）

日股創新高 許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

2024-02-23 03:56
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
華爾街最看好美超微（Super Micro）的分析師，將目標價調至1,300美元。 （路透）

美超微可漲到1300美元？華爾街最大多頭喊出新目標價

2024-02-21 07:51
賓士警告地緣政治和貿易緊張將使銷售承壓，2024獲利展望趨於保守。 路透

這家德國豪華車廠估今年銷售有壓 ...不是因為車子太貴

2024-02-22 14:46

超人氣

更多 >
娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏

娃哈哈接班人宗馥莉：42歲未婚女強人 曾「換掉」王力宏
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應

特斯拉訂迷你派竟棄單 加州聖荷西小店慘賠 驚動馬斯克回應
2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示
矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」

矽谷頂尖甘恩高中又傳華裔女學生臥軌 學校曾被指像「高壓鍋」