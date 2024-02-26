鐵礦砂價跌至四個月來最低 中國鋼鐵需求疲弱為主因

中國營造業復工緩慢，鋼鐵需求疲弱，國際鐵礦砂價格上周下跌近9%，達四個月來最低。路透

市場對中國鋼鐵需求在農曆新年後回彈的希望消退，國際鐵礦砂價格繼上周下跌近9%後，26日持續走軟，一度跌抵2023年10月以來最低。

彭博資訊報導，新加坡 鐵礦砂期貨26日一度大跌4.2%，3、4月中國營造業活絡的季節即將到來，不免令市場擔憂。全球第二大鐵礦砂生產商巴西 淡水河谷（Vale）表示，正試圖在中國以外的市場增加銷量，顯示這家礦商對當地市場復甦不甚樂觀。

深圳五礦期貨公司公司（Minmetals Futures Co.）說，目前中國鋼鐵生產疲弱，且尚未自農曆年節的停擺中完全恢復，並表示，利潤低也可能使鋼廠用銷量來決定產量。

新加坡鐵礦砂期貨觸及去年10月27日以來盤中最低水準後跌幅收斂，終場跌3.8%，收在每公噸115.43美元。受上海鋼鐵交易減少影響，大連商品交易所鐵礦砂期貨26日亦收跌近2%。

中國鋼鐵工業協會（CISA）數據顯示，中國主要鋼廠本月中的庫存量，較本月稍早激增25.7%，每日粗鋼產量則略微增加。