又一家藥廠受惠於減重商機 股價飆升逾30%

丹麥生技公司Zealand Pharma旗下Survodutide具減重療效，料將成為未來減重藥市場要角。圖為對手諾和諾德和禮來其下熱門減重藥Ozempic和Mounjaro。路透

丹麥生技公司Zealand Pharma與合作夥伴共同發明的藥物Survodutide，在臨床試驗捎來好消息，料將在蓬勃發展的減重 藥市場中，成為足具潛力的競爭者。該公司股價26日盤中大漲32%，為至少2022年9月以來最大漲幅。

Zealand Pharma 26日宣布，Survodutide二期臨床試驗結果顯示，在治療代謝功能障礙相關的脂肪性肝炎（MASH）時，在83%的成人身上顯示良好療效。此外，該藥在肥胖症患者身上也具有「已經證實之效果」，目前正進行五項三期臨床試驗，並已獲得美國食品藥物管理局（FDA ）授予快速審查資格。

該臨床試驗結果公布之際，正值當今減重藥市場興起的一股投資 熱潮。Zealand Pharma 26日盤中股價大漲32%，主因市場看好該公司在極有利可圖的減重藥市場之潛力。據彭博資訊報導，Zealand Pharma股價今年已上漲49%。

同屬丹麥藥廠的諾和諾德（Novo Nordisk）即因旗下減重藥Ozempic和Wegovy熱賣，躍居歐洲市值最高的企業。其他藥廠如禮來（Eli Lilly）、羅氏（Roche）和阿斯特捷利康（AstraZeneca），也覬覦這塊市場大餅。

Jefferies分析師指出，與Zealand Pharma合作、並負責進行臨床試驗的藥商百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）宣布，將盡快推進該藥的試驗，以治療相關疾病，這點很重要。Jefferies評估後認為，市場目前仍低估了Zealand Pharma在下一波減重藥市場所扮演的關鍵角色。