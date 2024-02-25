電動車銷售並未減少 但的確受到某些因素干擾

電動車銷售並未如想像中的減少，但某些原因的確影響消費者觀感。（路透）

特斯拉 一直在大幅降價。福特降低了野馬Mach-E的價格，並削減了這款電動皮卡的產量；通用汽車正在考慮恢復插電式混合動力車，這可能會背離該公司之前直接轉向純電動車 的承諾。

現在，美國環保署正在考慮放慢對汽車製造商銷售更多電動車的要求，取消先前放棄汽油動力車和SUV 的激進計劃。

如果你認為美國電動車市場正在崩潰，這是可以理解的。但根據Cox Automotive的數據，2023年最後一季，電動車銷量較去年同期成長40%。事實上，去年美國電動車銷量創下歷史新高，首次突破100萬輛。

期望與現實之間仍然存在令人不安的差距。例如，產業機構預計2023年插電式汽車銷量為170萬輛，但最終銷量僅有146萬輛。趨勢並未像許多人預測的那樣急劇上升，因此該行業正在降低未來的預期。

產業專家列舉了造成這種情況的多種原因，包括車輛價格、充電能力不足以及稅收抵免規則混亂等。

價格過高

目前在美國銷售的電動車大多是汽車市場上較昂貴的。

J.D. Power產業分析師喬米尼(Tyson Jominy)表示：「現在，價格在5萬到6萬元之間，我們買得到起亞和凱迪拉克。」他指的是起亞EV9和凱迪拉克Lyriq電動車，「這兩款車並非競爭對手。」

《彭博新能源財經》產業分析師坎托(Corey Cantor)表示，除了對一般買家來說太貴之外，車身款式的選擇也很有限。絕大多數都是相對昂貴的SUV，很少有房車或小型房車可供不同的顧客使用。

目標客戶也在發生變化，因為銷售更多的電動車意味著要讓知識淵博的電動車愛好者核心群體之外的人也感興趣。

福特執行長法利(Jim Farley)表示：「隨著新冠疫情衝擊的消退，我們了解到，當你將電動車的產量擴大到每月5000到7000 輛，並且成為早期多數客戶時，他們不願意為電動車支付高昂的溢價。」「這對我們來說是一記重擊。」

這就是為什麼福特最近降低了Mach-E SUV的價格，也是為什麼法利創建了一個團隊來開發更便宜的電動車工程平台，該平台將成為未來車型的基礎。

到哪裡都需要充電

此外，公共收費仍缺乏。美國能源部下屬的國家再生能源實驗室估計，2030年時美國將需要18.2萬個電動車快速充電器。美國能源部指出，目前數量不到4萬個，而且其中約四分之一位於加州。

根據J.D. Power的調查，除了原始數據外，消費者對目前的電動車充電器的可靠性評價往往較低。

喬米尼表示，車輛價格和公共充電這兩個問題是相關的。有能力購買豪車的人更有可能在郊區擁有一棟附帶車庫的房子，可以在夜間為汽車充電。對於那些既買不起昂貴車輛又買不起有私人停車位的房屋的人來說，公共充電樁更為重要。

汽車製造商終於採取重大措施來解決這個問題，利用新獲得的聯邦資金以及它們自有資金來安裝更多的充電器。

BMW、通用汽車、本田、現代、起亞、梅賽德斯奔馳和Stellantis共同創立一家合資企業，計劃在美國和加拿大安裝約3萬個充電器。

此外，為了讓駕駛人更方便，美國各大汽車製造商都同意改用與特斯拉相同的充電標準，特斯拉仍然是最大的電動車銷售商。這意味著幾年後，在美國銷售的幾乎所有電動車都將配備相同類型的充電埠並使用相同類型的充電器。

生產吉普車和道奇汽車的Stellantis執行長塔瓦瑞思(Carlos Tavares)表示，還有很長的路要走。以最近在紐約接受記者採訪的這位葡萄牙汽車高管的話來說，公共電動車充電需要「到處可見」，大多數客戶才會考慮購買電動車。

他說，「這意味著當你去商場、超市、餐廳、健身房、停車時，都有充電裝置在等著你。」「車主不必刻意去尋找。」

Cox Automotive電動車電池解決方案負責人史翠蒂(Valdez Streaty)表示，美國的電動車充電器遠未達到這個水平，但情況將會有所改善，「我認為在接下來幾年裡，將開始看到充電的指數級增加。」「希望隨之而來的是可靠性，因為這是它的另一個重要因素。」

抵稅額度讓人混亂

許多大量的稅收抵免可以幫助抵消購買電動車的成本，但規則很複雜。有些對車輛的生產地點、電池組及其零件的來源、車輛的價格以及購買者的家庭收入有限制。

隨著汽車製造商經歷複雜的申請流程，越來越多車型變得符合資格。此外，從今年開始，客戶可以在購買時申請稅收抵免作為退稅，而不必等到報稅。

租賃也為更多消費者提供了獲得稅收抵免的途徑。由於稅法的規定方式，租賃車輛不受聯邦稅收抵免的大多數限制，因此許多汽車製造商提供稅收抵免作為租賃激勵措施。

史翠蒂說：「我們將看到租賃業務蓬勃發展，這是因為存在漏洞，但也是因為消費者不確定是否想購買或是否準備好購買電動車。」