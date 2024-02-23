Reddit提交首次公開發行文件 2023年營收成長21%

社群媒體平台Reddit於22日提交申請首次公開發行的文件，其中2023年營收成長約21%，淨虧損已降至9080萬美元。（路透）

社群媒體 平台Reddit今天提交申請首次公開發行的文件，其中2023年營收成長約21%，淨虧損已降至9080萬美元。Reddit將在3月募股，各界均投以高度關注。

路透報導，Reddit在推出近20年後申請首次公開發行，這對該平台是一次重大考驗，因它目前仍落後於同時期的Facebook（臉書）和X（前身為Twitter）等社群媒體。

Reddit表示，截至2023年12月31日的3個月內，平均每日活躍用戶為7310萬，每周活躍用戶為2.675億。該公司表示，超過10萬個活躍社群使用其平台，該平台累計發文數已達10億則。

Reddit在申請首次公開發行的文件中指出，截至去年12月31日的年淨虧損已減至9080萬美元，營收成長8.04億美元，高於一年前同期的6.667億美元。

路透昨天引述消息人士報導，總部位於舊金山的Reddit已與Alphabet旗下的谷歌（Google ）達成協議，將其內容用於訓練搜尋巨人Google的人工智慧模型。消息人士透露，該合約每年價值約6000萬美元。

Reddit在2021年的一輪私募融資中估值為100億美元，目前尚不清楚該公司在未來幾週的股票發行中的目標價是多少。據路透先前報導，預計該公司將在首次公開發行尋求出售近10%的股份。

雖然Reddit與其他社群媒體先驅（如經營Facebook的Meta和Twitter）幾乎同時推出，但用戶群遠遠不及。它與大型社群媒體相比，成長數據相形見絀，近年將平台貨幣化的努力也處處掙扎。

外界對Reddit的內容審核方法亦有質疑，這也是它與廣告商之間的糾結所在，目前它面臨來自短影音應用平台TikTok和Facebook在廣告收入上的激烈競爭。

然而，Reddit在用戶中建立忠實基礎。它的留言板在過去幾年中創造了幾次「迷因股」（meme stock）現象，尤其是2021年散戶在其平台集結，搶進電玩遊戲零售商GameStop和AMC Entertainment Holdings等高度遭到放空的公司，結果讓這些股票的價格一路飆升。

Reddit是由網站開發人員賀夫曼（Steve Huffman）和企業家歐漢尼安（Alexis Ohanian）於2005年成立，得到許多知名投資 者支持，包括創投鉅子安德立森．霍洛維茲（Andreessen Horowitz）和中國科技巨人騰訊控股。饒舌歌手史奴比狗狗（Snoop Dogg）也是該公司投資人。歐漢尼安同時也是網球冠軍小威廉絲（Serena Williams）的先生。

賀夫曼去年6月在Reddit上發文指出，該公司主要透過廣告產生收入，並提供按月付費的高級服務，但尚未能獲利。

Reddit曾在2021年底悄悄地申請在美國作首次公開發行，但嚴峻的經濟狀況和上市科技股的不佳表現迫使發行延遲。

摩根士丹利（Morgan Stanley）和高盛（Goldman Sachs）已被委任為Reddit首次公開發行的主要承銷商，承銷商中還包括其他逾12間銀行。