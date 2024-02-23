台積熊本廠2年就蓋好啟用 「不夜城」模式歐美難複製

台積電位於日本熊本縣的廠房，攝於2月12日。（路透資料照片）

台積電 宣布2022年開始蓋日本 熊本廠、預計2024年投產時，聽起來有些不實際，因為一家晶圓廠通常要蓋三年，而且台積電還必須應付外國官僚機構和法規。然而，熊本廠即將於當地時間24日正式啟用，有望在今年稍晚開始量產。開幕儀式標誌日本在全球掀起的自製晶片 潮中取得早期勝利。

全球各國都努力想建立自己的半導體生產能力，台積電也赴美國亞利桑納州設廠，但因與工會有扞格，以及補貼未到位，那裡的兩座廠房均將啟用日延後。

彭博資訊分析，日本的成功源於一系列別的地方難以複製的因素：高效的政府支持、嚴格的施工進度，以及招募自日本各地的低成本勞動力，他們每周工作7天、每天工作24小時。此事進展順利還因為台積電堅持索尼參與其中，與熊本有深厚淵源的索尼不僅入股，持股比低於20%，也會是熊本廠客戶。

疫後，日本經濟產業省迅速制定雄心勃勃的計畫，以數十億美元補貼吸引到台積電、三星電子和美光科技赴日。台積電除熊本一廠即將開幕，熊本二廠也要在年底動工，並正考慮蓋第三座晶圓廠，生產先進的3奈米晶片。

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）說：「台積電在亞利桑納州和熊本之間的待遇反差非常明顯。日本政府聲量不大，但支持度可能比美國和歐洲更高。」

台積電表示，在不同國家的項目「本質上無法比較」。

熊本廠一動工就快速招聘到7000名工人。負責招工的兵庫縣公司NowPlus資深常務董事Kazuhisa Matsuda說，「在台積電工地，能賺3萬日圓的工作通常能拿到5萬日圓」。

彭博指出，台積電能支付得起溢價，是因為與全球標準相比，日本的工資很低，尤其過去五年日圓嚴重貶值。根據ERI經濟研究所，日本建築工人的平均時薪約2000日圓（13美元），亞利桑納州則為24美元。

日本工會也比美國更靈活，施工能晝夜不停。當地居民把熊本場工地稱為「不夜城」。

日本經濟產業省的行動也很迅速，為80億美元熊本廠支付半數費用，以全球標準來看是筆慷慨的補貼。負責晶片政策的主要官員之一金指壽（Hisashi Kanazashi）受訪時說：「每個人都認為日本提供的財政支援又小又慢；我們由衷感到遺憾。所以認識到速度的重要性。」

Rhodium Group智庫的主任Reva Goujon評論，經濟產業省一直在反省如何可以做得更好，這冷是日本東山再起之作。

熊本廠承包商鹿島建設在去年12月完成大樓外牆，這使得台積電得以開始安裝東京威力科創和應用材料生產的大型晶片製造設備。工程師每天四班倒、輪流安裝生產線，幾乎沒有休息時間。來自台灣的有經驗員工發揮了主導作用，但嚴格的指令和複雜的流程讓當地勞工備感沮喪，所以仍有些日本工人請辭。