前財長桑默斯：市場可能低估失序混亂的風險

前財政部長桑默斯。（路透資料照片）

前財政部 長桑默斯（Lawrence Summers）表示，金融市場低估了民粹主義政策和潛在的法治侵蝕所帶來的全球政治和社會動蕩風險。

他周四出席在邁阿密舉行的FII Priority會議，與Google前執行長施密特（Eric Schmidt）進行討論時發言：「世界有可能進入這樣一個時期：人們對秩序的認識減少，無序、混亂和產生相關痛苦的風險因此增加。我不確定市場價格是否已完全反映出這種風險。」

桑默斯強調，他不是在預測會發生這樣的動蕩，而是要凸顯出它們的潛力以及市場的看法。近年來，地緣政治緊張局勢在俄烏戰爭和以哈戰爭中不斷升級，而美國國內政治緊張態勢可能在11月總統大選前加劇。

即將到來的投票 讓他對美國法治的廣泛影響表達憂慮：「實施法治不取決於政黨，這是我們認為理所當然之事。但我認為，在下一次選舉，這一點可能遭到質疑。」

他並強調民粹主義政策在全球各地帶來的危險，包括保護主義以及對商品、資本和人員自由流動的限制，他稱之為 「非常真實的風險」。

桑默斯指出，「經濟史上最清晰的教訓之一就是，十年的時間，民粹主義幾乎總是不利於經濟表現。無論右翼民粹主義還是左翼民粹主義，民粹主義都損害經濟和市場」，他認為這種風險「現在定價不足」。