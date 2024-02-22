我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

OpenAI執行長奧特曼是Reddit大股東 將因IPO大賺

編譯季晶晶／綜合22日電
OpenAI執行長奧特曼是社群媒體平台Reddit大股東，料將在後者上市後淨賺數百萬美元。（美聯社）
OpenAI執行長奧特曼是社群媒體平台Reddit大股東，料將在後者上市後淨賺數百萬美元。（美聯社）

OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）可望在Reddit上市後淨賺數百萬美元，主要是他早就對這家公司進行了一系列押注，投資至少6000萬美元，是最大股東之一。Reddit的IPO案有個特別之處是，將提供股票供部分用戶和版主申購，但警告有股價波動加劇的風險。

根據Reddit的IPO公開說明書，與奧特曼有關的實體持有Reddit的8.7%流通股，Reddit上市後他將控制9.2%的投票權。

奧特曼多年來投資了數十家新創公司，其中包括2020年在紐約證交所上市的資訊科技公司Asana，以及2023年9月在那斯達克上市的線上雜貨配送平台Instacart。在2015年OpenAI成立前，奧特曼擔任矽谷加速器Y Combinator的總裁，因此接觸到許多小公司。

奧特曼在一篇部落格裡寫道，在每天使用Reddit的服務長達九年後，他2014年帶領Reddit獲得5000萬美元的B輪融資。

2021年上半年，Reddit進行E輪融資，奧特曼投資5000萬美元。接著在下半年，奧特曼又再投入1000萬美元，該公司籌資額大約5.12億美元。那時，奧特曼稍早投入的5000萬美元，價值已上漲45%。

周四提交的文件顯示，Reddit的A股和B股分布於五個不同的實體，它們將使奧特曼握有比Reddit執行長Steve Huffman更多的股票。

文件顯示，奧特曼到2021年還是Reddit董事會成員，但如今已不再擔任董事。他現在正試圖提高OpenAI人工智慧服務的採用率，包括ChatGPT聊天機器人。Reddit在提交的文件裡說，看到了來自大型語言模型的競爭，包括Google的Gemini、新創公司Anthropic和ChatGPT。

作為IPO的一部分，Reddit將允許一些用戶和俗稱Redditor的版主申購股票，但他們參與發行「可能導致A股市場價格的波動加劇」。

奧特曼 投資 OpenAI

上一則

輝達首次認定：華為是AI晶片最大競爭對手

下一則

黃仁勳：Nvidia已提供2款降規版AI晶片樣品給中國客戶

延伸閱讀

AI課程賣199元 清華博士李一舟年賺5千萬 挨轟割韭菜

AI課程賣199元 清華博士李一舟年賺5千萬 挨轟割韭菜
英特爾贏得微軟為代工客戶 並宣布加入1.4奈米製程競賽

英特爾贏得微軟為代工客戶 並宣布加入1.4奈米製程競賽
英特爾活動小插曲：OpenAI執行長繼續鼓吹需要更多AI晶片

英特爾活動小插曲：OpenAI執行長繼續鼓吹需要更多AI晶片
OpenAI 擬找台積蓋晶圓廠

OpenAI 擬找台積蓋晶圓廠

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡