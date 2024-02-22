OpenAI執行長奧特曼是Reddit大股東 將因IPO大賺

OpenAI執行長奧特曼是社群媒體平台Reddit大股東，料將在後者上市後淨賺數百萬美元。（美聯社）

OpenAI 執行長奧特曼 （Sam Altman）可望在Reddit上市後淨賺數百萬美元，主要是他早就對這家公司進行了一系列押注，投資 至少6000萬美元，是最大股東之一。Reddit的IPO案有個特別之處是，將提供股票供部分用戶和版主申購，但警告有股價波動加劇的風險。

根據Reddit的IPO公開說明書，與奧特曼有關的實體持有Reddit的8.7%流通股，Reddit上市後他將控制9.2%的投票權。

奧特曼多年來投資了數十家新創公司，其中包括2020年在紐約證交所上市的資訊科技公司Asana，以及2023年9月在那斯達克上市的線上雜貨配送平台Instacart。在2015年OpenAI成立前，奧特曼擔任矽谷加速器Y Combinator的總裁，因此接觸到許多小公司。

奧特曼在一篇部落格裡寫道，在每天使用Reddit的服務長達九年後，他2014年帶領Reddit獲得5000萬美元的B輪融資。

2021年上半年，Reddit進行E輪融資，奧特曼投資5000萬美元。接著在下半年，奧特曼又再投入1000萬美元，該公司籌資額大約5.12億美元。那時，奧特曼稍早投入的5000萬美元，價值已上漲45%。

周四提交的文件顯示，Reddit的A股和B股分布於五個不同的實體，它們將使奧特曼握有比Reddit執行長Steve Huffman更多的股票。

文件顯示，奧特曼到2021年還是Reddit董事會成員，但如今已不再擔任董事。他現在正試圖提高OpenAI人工智慧服務的採用率，包括ChatGPT聊天機器人。Reddit在提交的文件裡說，看到了來自大型語言模型的競爭，包括Google的Gemini、新創公司Anthropic和ChatGPT。

作為IPO的一部分，Reddit將允許一些用戶和俗稱Redditor的版主申購股票，但他們參與發行「可能導致A股市場價格的波動加劇」。