輝達財報引爆科技股 史指創新高 那指飆近3%

輝達表示，在其蓬勃發展的人工智慧(AI)業務推動下，總營收比一年前增加了265%，股價飆升16.4%，創歷史新高。美聯社

在晶片巨頭輝達 公布遠強於預期的上季業績後，提振了大盤指數和科技類股，史坦普500指數飆升至新高。

史指上漲105.23點或2.11%收5087.03點，創2023年1月以來的最佳單日表現。那斯達克指數上漲460.75點或2.96%收1萬6041.62點，創2023年2月以來的最佳單日表現；以科技股為主的那指距離歷史收盤高點1萬6057.44點已經很近。道瓊工業指數飆升456.87點或1.18%，首次突破3萬9000點，收在3萬9069.11點新高。

輝達表示，在其蓬勃發展的人工智慧(AI )業務推動下，總營收比一年前增加了265%，股價飆升16.4%，創歷史新高。輝達已成為美國市值最大的公司之一，還預測本季營收將再次大幅成長，即使人們已對大規模成長的預期降低。

其他科技公司股價也收高。Facebook母公司Meta和亞馬遜分別上漲 3.87%和3.55%。微軟和Netflix均上漲超過2.3%。

過去一年，AI的熱情推動了輝達以及其他大型科技公司的驚人漲勢。這家晶片製造商的井噴業績可能會進一步強化對該領域的信心，從而使更廣泛的市場受益。

MRB Partners分析師科爾馬(Phillip Colmar)指出，股市正受益於獲利成長和經濟活動比預期更加強勁。不過如果經濟成長最終被債券殖利率上升所消化，股市仍可能下跌。

他說，「美國大型股票，像是『七巨頭』，它們充滿了泡沫，獲利預期非常高，估值也非常高，不容有任何失望的空間。」並指出，考慮到半導體股票的周期性，輝達推動的市場漲勢仍然帶有「固有風險」。

根據最新的美國個人投資 者協會(AAII)信心調查，投資人對短期市場前景感到更加積極。

截至2月21日當周，看漲情緒升至44.3%，高於上次的42.2%，連續16周高於37.5%的歷史平均水平。

受訪者表示，他們對經濟和通膨的看法是推動未來6個月股市前景的主要因素，而不是對貨幣政策或企業獲利的看法。

同時，看空情緒下降0.6個百分點至26.2%，也連續16周低於歷史平均值31.0%。

根據最新發布的文件，社群媒體公司Reddit很快就會成為公開交易股票。該公司的股票將在紐約證券交易所交易，股票代號為「RDDT」。

Reddit在文件中披露了財務訊息，顯示2023年收入為8.04億元，淨虧損為9080萬元。

貝爾德表示，美國伍德馬克公司(American Woodmark)的前景一片光明。該投資公司將這家櫥櫃製造商評級從中性調升至跑贏大盤。分析師伍傑思(Timothy Wojs)也將目標價從105元上修至120元，這意味著該股還有上漲31%的空間。

雖然該公司過去12個月上漲了66%，令人驚嘆，但伍傑思堅信未來仍有上漲空間，「我們相信在新客戶比率增加、經銷商擴張以及服務能力改進的推動下，市占率可以繼續上升。結合更高的新建建築組合，我們看到該公司的差異化成長潛力。」此外，該股的交易價格仍較其歷史平均水準「小幅折扣」。

他認為該公司處於特別有利的位置，可以「在價格實惠的產品上實現大幅成長」。同時，該公司的估值也有上漲的潛力，一旦出現更好的可見性，華爾街分析師將調整其獲利目標。

由於全球市場趨緊的跡象以及中東地緣政治前景仍然不確定，原油期貨上漲。

西德州中質原油4月合約上漲70分或0.9%，收在每桶78.61元。4月布蘭特原油合約上漲64分或0.77%，收在每桶83.67元。

瑞銀策略師史陶諾佛(Giovanni Staunovo)表示，最近幾周，近月期貨合約的溢價在接下來幾個月中有所增加。

他在給客戶的報告中寫道，立即交割相對於延遲交割的溢價通常是石油市場收緊的跡象。

隨著美國努力實現加薩停火，而以色列與黎巴嫩邊境和紅海的緊張局勢升級，中東地緣政治前景仍然不確定。