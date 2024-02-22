這家德國豪華車廠估今年銷售有壓 ...不是因為車子太貴

賓士警告地緣政治和貿易緊張將使銷售承壓，2024獲利展望趨於保守。 路透

德國 豪華車廠賓士汽車（Mercedes-Benz）22日預測，由於中東和俄羅斯地區衝突所帶來的「極高」不確定性，以及美中關係緊張，2024年汽車和廂型車的銷售報酬率將降低。

賓士在聲明中表示，關鍵零件的供應鏈 瓶頸持續構成「顯著的風險因子」，而「經濟成長放緩加劇」的可能性，也將可能衝擊汽車市場。

賓士公布，因通貨膨脹、供應鏈相關成本和零件短缺使獲利減損，2023年汽車部門經調整後的銷售報酬率為12.6%，與預測相符。2023年營收雖有2%增幅，但稅前息前獲利卻由205億歐元跌至197億歐元。

賓士預測2024稅前息前獲利將略遜於去年，經調整後的銷售報酬率將降至10%~12%，箱型車獲利將由去年的15.1%降至12%~14%。

賓士在2023年曾數度警告，供應受阻和通膨情形將使銷售承壓，而價格競爭也將使利潤受壓，特別是電動車 市場的競價情形。

儘管如此，外界仍預期賓士的獲利將是德國三大車廠最高，部分原因來自其將較高的成本轉嫁至顧客身上。

賓士已將產品平均售價提高2%至74,200歐元（80,395.70美元），並在研發未來技術方面增加支出，例如其MB.OS作業系統。

儘管2024年獲利展望趨於保守，賓士仍宣布提高股利並擴大其股票回購計畫，帶動其股價22日大漲逾5%。