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專家：Nvidia股價仍相對便宜 因盈餘增幅太強 壓低本益比

編譯陳苓／綜合外電
專家說，由於輝達盈餘成長極快，持續壓低本益比，從這個角度來看，該公司仍是AI類股中最便宜的個股之一。路透
專家說，由於輝達盈餘成長極快，持續壓低本益比，從這個角度來看，該公司仍是AI類股中最便宜的個股之一。路透

輝達（Nvidia）財報極度優異，帶動人工智慧（AI）狂潮繼續延燒。儘管該公司股價一路飆漲，有專家說，由於該公司盈餘成長極快，持續壓低本益比，從這個角度來看，輝達仍是AI類股中最便宜的個股之一。

彭博資訊報導，輝達21日美股盤後公布，不計部份項目，上季每股盈餘較去年同期激增486%至5.16美元，輕鬆擊敗分析師估計的4.60美元。輝達並預測，本季營收約為240億美元，也大幅超越市場預期。

財報出爐後，多頭迅速重新估算輝達的本益比（P/E），計算方法是股價除以每股盈餘。

Main Street Research投資長德默特（James Demmert）說：「部分投資人覺得（輝達）股價太貴不敢買，這是一大錯誤。每次該公司發布財報時，本益比都會縮小，因為盈餘（E）遠優於人們預期。」換句話說，輝達盈餘的成長速度快過股價。

這代表華爾街將調高預估值，要是股價沒跟上，可能會再次壓低本益比。輝達22日美股盤前股價一度跳漲14%。

儘管有些投資人憂慮AI相關股票可能出現泡沫，但其他人指出，輝達仍比同業便宜。21日美股收盤為止，輝達股價為預估本益比的30倍，低於超微（AMD）的43倍，也低於亞馬遜和微軟。作為對照，那斯達克100指數的預估本益比為25倍。

Aptus Capital Advisors投資組合經理人瓦格納（David Wagner）表示：「即便經過今年至今的漲勢，輝達持續是AI股票中最便宜的個股之一。」

輝達 投資 AI

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