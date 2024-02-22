我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

企業主管私人出遊搭乘公司專機卻報帳 IRS要嚴查

AI飆股Nvidia狂漲如達康泡沫？過程和結局可比淘金熱

編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）指標股輝達（Nvidia）上季財報和本季財測再次強得令人目瞪口呆，令人與達康泡沫時的榮景產生聯想。但巴隆周刊指出，AI投資狂潮與19世紀美國加州淘金熱更近似。（歐新社）
人工智慧（AI）指標股輝達（Nvidia）上季財報和本季財測再次強得令人目瞪口呆，令人與達康泡沫時的榮景產生聯想。但巴隆周刊指出，AI投資狂潮與19世紀美國加州淘金熱更近似。（歐新社）

人工智慧（AI）指標股輝達（Nvidia）上季財報和本季財測再次強得令人目瞪口呆。這麼狂的表現，可有前例可比擬？華爾街分析師正急著查歷史，找出昔日可相提並論的榮景。

與AI驅動的股市榮景最相似的前例，是1990年代的網路股狂飆嗎？那似乎是科技股讓投資人如此亢奮的前一例。也有人把當前的投資盛況比喻為「咆哮20年代」（Roaring 20s），拿2020年代跟1920年代的榮景比較。由科技股點火引爆的這股漲勢，大有擴及各類股的架式--在輝達財報公布前，標普500指數11大類股中，有10類股21日上漲。

巴隆周刊（Barron's）指出，或許最貼切的歷史類比，是19世紀美國加州湧現的淘金熱（gold rush）。現在大家都明白了，賺最多的不是淘金客，而是賣鏟子的人。

那正是輝達現在做的事。如果說AI是金礦，很難預料哪一家公司最後能挖到最多的黃金、靠AI賺進最大的財富。可確定的是，這些AI淘金客都需要輝達供應的高效能晶片，才能開始參與AI軍備競賽。

這正是為什麼，押寶輝達這檔股票，似乎是穩操勝券。目前看來，輝達業績成長面臨的唯一潛在路障，是能否供應足夠的半導體以滿足飛快成長的需求。久而久之，隨著競爭對手急起直追，輝達當然也會面臨競爭加劇，但那是以後的事了。

既然拿過往歷史與當前的AI狂熱相比，也不妨比較這些榮景是怎麼結束的。

達康榮景最後結局慘烈，網路股泡沫爆裂的慘況令股民至今餘悸猶存。

「咆哮20年代」下場更糟，導致經濟「大蕭條」（Great Depression）。

那麼，加州淘金熱呢？結局比較沒那麼戲劇化。淘金熱進入尾聲時，適逢鄰近的內華達州發現銀礦，於是淘金客轉移陣地，試圖轉向另一處挖寶了。

輝達 AI 加州

上一則

限制賣出？中國證監會：對異常交易採取措施是履行職責

下一則

勞動市場還是強 美上周初領失業金人數降至一個月來低點

延伸閱讀

Nvidia震撼振奮多頭 分析師：FOMO推升美股勢不可擋

Nvidia震撼振奮多頭 分析師：FOMO推升美股勢不可擋
AI飆股Nvidia有多厲害？一手把全球股市推上歷史新高峰

AI飆股Nvidia有多厲害？一手把全球股市推上歷史新高峰
一個輝達舉起全世界 台積ADR早盤暴漲4% 日歐美股同創新高

一個輝達舉起全世界 台積ADR早盤暴漲4% 日歐美股同創新高
黃仁勳：Nvidia為中國市場提供兩款新AI晶片樣品

黃仁勳：Nvidia為中國市場提供兩款新AI晶片樣品

熱門新聞

避險基金公司潘興廣場（Pershing Square）資本管理創辦人兼執行長艾克曼（Bill Ackman）。 （路透）

完美演繹「錢生錢」 只押10檔股票賺進6億 艾克曼去年收入排名創新高

2024-02-21 07:21
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

2024-02-19 19:15
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

2024-02-17 07:05
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

2024-02-21 17:39

超人氣

更多 >
10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？

10年前拿1000美元投資Nvidia 今天價值多少？
他花7萬入住法拍屋 換燈泡驚見「天花板藏800萬現金」

他花7萬入住法拍屋 換燈泡驚見「天花板藏800萬現金」
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯

廣州一大橋被貨櫃船撞斷 釀5車墜落 已2死仍有3失聯
「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲