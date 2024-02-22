Nvidia財報／兩個數字 看出Nvidia對AI市場的主宰程度

輝達（Nvidia）上季的創紀錄財報有許多令人瞠目結舌的數字。（路透）

輝達 （Nvidia）上季的創紀錄財報有許多令人瞠目結舌的數字，其中兩個數字可彰顯該公司對人工智慧（AI）晶片 市場的主宰：以一般公認會計原則（GAAP）計算的毛利率 達到驚人的76%，且預測本季仍將維持在這個水準，其二是資料中心營收年比成長率持續加速攀升。

輝達在止於1月28日的2024年度第4季（上季）財報締造多項新猷，包括營收年增265%至創新高的221億美元，資料中心營收也暴增409%至破紀錄的184億美元，去年度全年營收增加126%至刷新紀錄的609億美元。

輝達的資料中心營收年增率從一年前以來，也是逐季加速，從2023年度第4季以來的成長11%，陸續拉高到14%、171%、279%，一直到上季的409%。

MarketWatch分析，輝達上季以GAAP計算的毛利率達到76%，似乎為半導體產業次高，僅次於矽智財大廠安謀（Arm，上季約為93%）。相較於不直接銷售晶片的安謀，輝達會面臨庫存和供應鏈配銷等支出，有助說明毛利率會低於安謀。

然而，輝達的毛利率在同業卻是表現突出，分別高於英特爾（Intel）的46%、及超微（AMD）的40%。當然這些公司的事業組合不同，英特爾和超微產品也包括個人電腦（PC）處理器晶片，輝達和超微也都有遊戲晶片事業，英特爾則在自行生產半導體。

若撇去產品組合的考量，輝達的毛利率會如此之高，部分是因為能對產品收取高昂費用的定價權，因為輝達的晶片相當複雜，不只是一片搭配繪圖處理器（GPU）的主機板。執行長黃仁勳就說，「人們認為輝達的GPU只是一顆晶片，但輝達Hopper GPU有35000個零組件，重70磅」，因此「人們有充分理由稱其為AI超級電腦」。H100 GPU的平均成本約為3萬美元。

輝達預測，本季以GAAP計算的毛利率將是76.3%，財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，今年度全年毛利率有望達到70%區間的中間值，暗示毛利率之後可能稍微下滑，卻還是遠優於同業。

此外，輝達帶動的AI熱潮也嘉惠晶片業者以外的諸多企業，例如施耐德電機（Schneider Electric）執行長赫維克（Peter Herweck）只粗，運作各種AI模型的晶片，耗費的能源與基礎設施比傳統伺服器農場高出四倍多。

施耐德電機2023年約21%的事業是來自資料中心，比率高於2022年的19%，赫維克預測這個占比將在未來幾年提高到二位數百分比。Eaton、Vertiv控股公司及nVent電機等業者也同步受惠。