Nvidia市值會不會衝上3兆美元？股價再漲78%就能辦到

輝達（Nvidia）公司市值近來節節攀升，圖為執行長黃仁勳在2022年9月介紹該公司的RTX 4090晶片。（路透）

「AI 第一股」輝達 （Nvidia）公布亮麗的財報後，盤後股價又噴漲10%，市值也可望逼近1.9兆美元，邁向2兆美元大關。輝達股價若維持狂飆態勢，依據計算，只要再飆漲不到一倍，就有機會達到3兆美元大關，超越目前的市值一哥微軟 和二哥蘋果公司，躍居龍頭地位。

本報記者依據彭博資訊的資料計算，目前輝達在外流通股股數為25億股，21日股價為每股674.72美元，市值為1.686兆美元，在全美企業市值排行位居第五。不過，Nvidia在本月中旬一度超越Google母公司Alphabet，躍升美國市值第三大公司。

在輝達公布上季營收增加逾兩倍至221億美元、而且本季營收預料成長至240億美元，高於分析師原估的219億美元後，輝達股價在21日盤後一度飆高10%至每股742美元。如果接下來幾天繼續上漲，股價直奔至800美元，該公司市值就會輕而易舉攻下2兆美元大關。

至於3兆美元大關，雖然難度較高，但在AI題材狂熱不墜之際，對輝達而言也可能不是難事。輝達股價只要從21日收盤的674.72美元，只要再上漲78%，達每股1200美元，就能順利登上3兆美元市值關卡。

目前全美市值龍頭企業是微軟，21日市值為2.99兆美元；排名第二的蘋果市值為2.82兆美元。兩家公司市值都曾突破3兆美元，接著回落，是當前「唯二」曾登上「3兆俱樂部」的企業。

輝達股價從去年初以來大漲362%，今年來截至2月21日又漲了36%。如果延續這股動能，或許挑戰3兆美元市值關卡並非太難辦到。