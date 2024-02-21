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美元小跌 聯準會會議紀錄符合預期

編譯劉忠勇／綜合外電
美元在過去一周走低，因美國零售銷售數據和其他數據顯示若干疲軟跡象。（路透）
美元在過去一周走低，因美國零售銷售數據和其他數據顯示若干疲軟跡象。（路透）

美元指數周三小跌，聯準會（Fed）公布1月會議紀錄大致符合預期，大部分決策者擔心過早降息的風險。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周三下跌0.04%，報104.006。

東方匯理的G-10外匯策略主管Valentin Marinov表示，「正如預期的那樣，1月FOMC會議紀綠表明Fed尚未準備好降息」。

市場將Fed降息的預期延後到6月，官員表示，他們希望看到通膨繼續下降的更多證據。與會者強調與限制性貨幣政策立場需要維持多長時間才能將通膨恢復到Fed2%的目標相關的不確定性。

里奇蒙聯邦準備銀行總裁總裁巴爾金（Thomas Barkin）周三表示，通膨數據會使Fed利率決策增添變數。

不過，零售銷售數據和其他數據顯示若干疲軟跡象，使得美元在過去一周走低。

歐元兌美元升值0.1%，報1.0815美元。美元兌日圓升值0.1%，報150.19日圓。

瑞銀駐紐約的外匯策略師Vassili Serebriakov指出，由於預期的降息時間挪後，交易員們繼續進行套利交易，導致日圓等低收益貨幣表現不佳。在套利交易中，投資者賣出低收益貨幣，投資高收益貨幣。

貨幣 降息 投資

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