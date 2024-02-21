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「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

觀察輝達財報 那指連跌三日

「AI達到引爆點」輝達業績開花 股價盤後大漲

編譯劉忠勇／綜合外電
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）
輝達財報在美股21日盤後出爐。（路透）

輝達（Nvidia）周三發布財報，預估本季營收會再大幅成長，也印證近來股價大漲之勢的合理性。輝達盤後股價應聲大漲10%。

輝達發布新聞稿說，4月止本季營收料在240億美元，優於分析師原估的219億美元。上季營收也超出華爾街所料。

輝達執行長黃仁勳發布新聞稿說：「加速運算和生成式人工智慧已經達到了引爆點(tipping point)。」 他說，「全球各地的企業、產業和國家需求都正激增。」

輝達股價在周三盤後大漲。(取自網路)
輝達股價在周三盤後大漲。(取自網路)

輝達盤後股價在財報公布後大漲10%。當天在紐約收在674.72美元，今年迄今漲幅擴大至36%。輝達的市值今年已增加逾4,000億美元，市值達到1.67兆美元，投資人押注輝達仍將是AI熱潮的主要受益者。

截至1月28日的第4季度，輝達營收增逾二倍達到221億美元，扣除特定項目的每股獲利為5.16美元。分析師原估營收為204億美元，每股獲利為4.60美元。輝達營收驚人成長，因為遲至2021年，輝達全年營收也不及此數。

輝達目前最大的營收來源──資料中心部門營收達到184億美元，較去年同期成長409％。而遊戲晶片部門營收為28.7億美元。

與此同時，輝達不得不配合美國針對全球最大半導體市場中國的出口新規，降規銷往中國產品的性能。過去中國貢獻輝達營收四分之一。三個月前，輝達財務長Colette Kress告訴分析師，若不是配合出口新規，財測會更高。

輝達 人工智慧 黃仁勳

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