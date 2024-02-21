觀察輝達財報 那指連跌三日

輝達將於盤後公布第4財季業績。在宣布之前，圍繞輝達高估值的擔憂不斷加劇，該晶片製造商的股價過去一年飆升近230%。該股21日下跌2.85%。歐新社

由於交易員展望輝達 最新財報，那斯達克綜合指數連續第三個交易日下跌。

道瓊工業指數上漲48.44點或0.13%收3萬8612.24點。史坦普500指數上漲6.29點或0.13%收4981.8點。以科技股為主的那指下跌49.91點或0.32%收1萬5580.87點。

輝達將於盤後公布第4財季業績。在宣布之前，圍繞輝達高估值的擔憂不斷加劇，該晶片製造商的股價過去一年飆升近230%。該股21日下跌2.85%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)問道：「輝達能否支撐住一個需要關鍵催化劑的市場？」並指出最近「市場已撤回了降息 預期」。她表示，這使得股市沒有明顯的催化劑，獲利和財測成為股市持續成長的次佳催化劑。

她指出，「市場更加挑剔，也越來越貪婪。」「輝達可以實現這一目標，就像上個財報季的表現那樣。但這對於一個渴望從超級明星身上獲得更多收益的市場來說可能還不夠；而輝達被視為大型科技界的超級明星。」

其他企業新聞方面，網路安全公司Palo Alto Networks下修全年營收財測後下跌28.44%。SolarEdge Technologies因第1季財測疲軟而下跌 12.18%。

聯準會 1月會議紀錄顯示官員們並不急於降息。聯準會官員決定維持關鍵隔夜借款利率不變，並表示在聯邦公開市場委員會(FOMC)對通膨放緩「更有信心」之前不會降息。

輝達盤後的財報預計將成為未來幾天投資人情緒的關鍵驅動因素，但它可能會對那些擁有被動基金的人產生更直接和即時的影響。

輝達過去一年的快速崛起使其市值超過1.6兆元，並成為許多追蹤指數的ETF重要組成部分。這意味著財報發布後輝達股票的走向將對這些基金22日的交易方式產生相當大的影響。

Strategas表示，醫療保健產業的內部趨勢正在改善，這可能會以犧牲科技股為代價。

技術和宏觀策略主管維隆(Chris Verrone)在最新報告中寫道：「該產業受到反向ETF資金流和長期相對表現狀況的支撐，我們描述為『處於最佳區域』。」

他認為，醫療保健股可能成為科技業資金外流的成長「目的地」，「現在說醫療保健與科技股已經發生變化還為時過早，但我們正在更密切地關注它。」

巴克萊銀行表示，投資人在輝達財報公布前應保持謹慎。分析師古普塔(Anshul Gupta)在最新報告中寫道，這家人工智慧晶片製造商在盤後發布最新業績後，可能會出現大幅波動，特別是考慮到對該股的樂觀情緒。該股隱含波幅上漲或下跌10%，將是兩年來第三大漲幅，僅次於2023年5月和2023年2月分別上漲24.4%和14%。

同時，顯示選擇權合約買賣活動的選擇權流繼續表明該股看漲。

古普塔寫道：「期權流顯示市場情緒看漲，看跌期權與看漲期權的持倉比率與短期偏差處於五年來最低水平。」「這代表如果獲利令人失望，輝達更容易受到下行影響。」

由於聯準會官員表示利率可能達到峰值，原油期貨上漲。

西德州中質原油4月合約上漲87分或1.13%，收在每桶77.91元。4月布蘭特原油期貨上漲69分或0.84%，收在每桶83.03元。

根據聯準會會議紀錄，聯準會官員在1月會議上一致認為，利率可能已見頂。官員們也普遍認為，在通膨得到控制更有信心之前，不應降息。

在以色列本周對黎巴嫩真主黨發動空襲、「青年運動」武裝分子襲擊另一艘貨船、以及伊朗現在指責以色列對2月14日天然氣管道發生爆炸事件之後，中東緊張局勢繼續升溫。