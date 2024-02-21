挽救業務 The Body Shop將關閉英國近半門市

美體小舖在英國當地的198家門市將關閉近半。路透

知名護膚品牌美體小舖（The Body Shop）的英國業務已宣布進入破產 程序，為挽救陷入困境的部分業務，管理人今天表示，美體小舖在英國當地的198家門市將關閉近半。

法新社報導，受委託進行管理的FRP Advisory發布聲明表示，擁有近50年歷史、以生產美髮護膚道德產品聞名的美體小舖，將立即關閉7間門市，其中包括4間倫敦門市。

美體小舖在英國的門市雇用約1500名員工，但FRP沒有明確指出將裁撤多少人。

然而，聲明提到，倫敦總部將裁減270個左右的職位，約占總部員工的40%。

美體小舖上周委託FRP維持業務運作。德國 私募股權公司Aurelius幾個月前收購美體小舖後，已出售美體小舖大多數歐洲和亞洲部分地區的業務。

FRP今天的聲明指出：「經過多年虧損，並對美體小舖英國業務進行全面評估後…管理人得出結論，目前的店鋪組合配置已不再可行。」

聲明提到，「為恢復財務穩定，將在減少門市的同時，重新聚焦於品牌商品、線上銷售管道和批發策略」。

美體小舖由已過世的環保主義者和人權活動家羅迪克（Anita Roddick）於1976年創立，在轉手給Aurelius之前，先後由法國美妝巨頭萊雅集團（L'Oreal）及巴西 化妝品龍頭Natura收購。