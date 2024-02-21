Nvidia財報要看哪些重點？股價若跌可撿便宜嗎？

投資人正屏息觀望AI指標股輝達在21日美股盤後公布的上季獲利與營收成績單，這可能是該公司成立30年來最備受關注的一份財報。路透

人人都在談論輝達 （Nvidia），不少投資 人忐忑不安，屏息觀望21日美股盤後公布的上季獲利與營收成績單，這可能是該公司成立30年來最引起市場關注的一份財報。

財報關注焦點

輝達股價2024年迄今已飆升將近50%，市場對該公司的期待顯然很高。根據華爾街分析師的共識預測，輝達在止於1月的一季營收可能達到204億美元，比一年前激增將近240%；調整後每股盈餘估為4.59美元。

投資人也將密切關注輝達對本季的展望如何。分析師預估，止於4月的這一季營收可達222億美元，每股盈餘估為5.02美元，分別比一年前飆升208%和361%。

短線有壓、長期看多

投資人必須面對一個現實：即使是人工智慧（AI ）飆股輝達，也不可能每兩個月股價就狂飆50%，這麼狂的漲勢難以為繼。縱使這家晶片製造商在資料中心AI晶片市場享有支配地位，在轉向AI運算的重大趨勢轉變過程中，成長可能也免不了走走停停，未必是一路扶搖直上。

巴隆周刊（Barron's）專欄作家金泰（Tae Kim）建議，投資人應把眼光放遠，不應低估輝達未來數年的商機。他去年12月曾撰文指出，輝達是占有最佳優勢、可望受惠於AI軍備競賽的一小撮公司之一。至今他仍深信不疑。

供應受限是潛在隱憂

另有一些要點值得注意。首先，輝達AI晶片的需求依然旺盛。執行長黃仁勳上月訪台時對媒體記者說：「AI最大的挑戰，當然是擴大AI產能。我們在供應方面嚴重受限。去年只是開端，今年會是極旺盛的一年。」

由此推斷，倘若輝達21日公布的數據令投資人失望，可能是因為供應受限所致。但那不是長期利空—供應終究會追上來。

輝達的下一代AI晶片「B100」預計數季後推出，可望驅動另一波需求。Baird分析師Tristan Gerra在20日發布的報告中寫道：「即將推出的Blackwell架構將帶動效能更上一層樓，同時平均售價（ASP）也將提高。」

一部分客戶或許會決定先等「B100」推出再下單，造成輝達財報出現成長暫歇的情況，但那些需求只是暫緩，總歸會轉化成輝達的營收。

投資人教戰守則

基於輝達股價最近已經大漲一波，強勁的財報數字公布後，該股有可能在利多出籠觸動的獲利回吐賣壓下回跌，也有可能繼續乘勝追擊。市場初步反應是漲是跌，實難預料。

與其亂猜市場對財報數字的即時反應，不如在財報公布激起股價波動時見招拆招，會更明智。

假如市場反應是賣壓大量湧現，金泰建議：逢低加碼買進。

假如該股繼續大漲，他建議逢高減持部位，局部獲利入袋。

重點是，投資人宜忽略短線噪音，聚焦輝達的長期成長潛力。

眼光應擺在放長線釣大魚，堅信輝達的基本面紮實，不要被輕易甩轎、嚇得拋棄這個長期AI贏家股了。