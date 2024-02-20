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開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

貝佐斯9天狂套近85億 在亞馬遜逼近高點時大賣持股

編譯葉亭均／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯在短短九個交易日內，完成要賣出5000萬股股票的售股計畫，總共套現85億美元。（美聯社）
亞馬遜創辦人貝佐斯在短短九個交易日內，完成要賣出5000萬股股票的售股計畫，總共套現85億美元。（美聯社）

電商巨擘亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯又賣了1400萬股亞馬遜股票，價值約24億美元，在短短九個交易日內完成他在本月初所揭露、要賣出5000萬股股票的售股計畫。

根據監管文件，這筆最新的交易是在截至20日的三個交易日內發生，讓世界第三大富豪貝佐斯本月來累計套現85億美元。在這波出售持股前，貝佐斯從2021年5月、即他宣布辭去亞馬遜執行長一職以來，一直沒有賣掉公司股票。

這波售股，是依據貝佐斯在去年11月採用、預先安排好的交易計畫所執行。這項在本月初揭露的計畫顯示，貝佐斯將在2025年1月31日前賣掉多達5000萬股亞馬遜股票。

貝佐斯沒有透露套現後的這一大筆資金將投入什麼計畫。他在去年11月2日宣布，個人居住地從華盛頓州西雅圖遷往佛羅里達州邁阿密。華盛頓州在2022年實施了7%資本利得稅稅制，而佛羅里達州並沒有這項稅制，這代表貝佐斯遷居佛州後再賣出股票，省了數億美元稅金。

根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯資產淨值為1913億美元。

亞馬遜和貝佐斯的發言人未立即回覆置評請求。

值得注意的是，亞馬遜股價目前正步步逼近歷史高點，近來最高達每股175.39美元，逼近在2021年7月創下的每股185美元高點。

貝佐斯 亞馬遜 華盛頓州

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