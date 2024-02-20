英特爾股價在晶圓製造大會倒數前大漲 格芯也上漲

英特爾將在「IFS Direct Connect」公布晶圓製造事業的進展。（美聯社）

英特爾周二股價大漲，該公司將周三舉行晶圓製造大會，投資人也看好英特爾即將取得美國政府晶片 法的補助。

英特爾周二收盤上漲2.3%，成為費城半導體指數成分股中漲幅最大的個股。費城半導體指數同日受到輝達（Nvidia）拖累，終場下跌1.6%。

彭博上周五報導，英特爾可能會在美國政府高達100億美元的補貼。報導指出，拜登政府正在討論這筆撥款，將是2022年晶片法的最大筆補助。

同時，商務部 周一宣布已和格芯（GFS）達成初步協議，將提供15億美元協助該公司擴大產能並更新在紐約和佛蒙特州的工廠。格芯周二股價上漲2％。

不論商務部是否趕在本周宣布給予英特爾的補助，本周對於英特爾的晶片製造業務來說都很重要。英特爾周三專為其晶圓製造所舉辦的活動，Melius Research分析師Ben Reitzes形容是英特爾「近期最重大的事件」。

Reitzes評道：「我們認為國內半導體供應和美國戰略儲油一樣重要」，「美國需要一個穩定的國內晶圓製造業，以供應長期需求，這技術正悄悄應用到導彈、戰車到戰機等各個領域。」

他表示，他並不預期在周三的場合上會公布客戶的名單，不過他認為「從出席者來看或許即可明白」。

Reitzes指出，美國商務部長雷蒙多 將以遠距方式參加英特爾的盛會。「與雷蒙多對談，可能是美國晶片法相關實質補助的前奏」，他預料英特爾今年上半年可拿到補助。