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中國鐵礦石和雙焦期貨價格雙雙大跌

記者林宸誼／即時報導
鐵礦石、雙焦產品期貨價格20日大幅下跌。新華社
鐵礦石、雙焦產品期貨價格20日大幅下跌。新華社

鐵礦石、雙焦產品期貨價格20日大幅下跌。截至當天收盤，大商所鐵礦石期貨跌超5%，報收每噸人民幣909.5元，創下了自2023年10月31日以來的新低；截至下午4時，新加坡鐵礦石指數期貨跌4.79%，報收每噸121.29美元。

界面新聞報導，雙焦方面，焦煤期貨價下跌1.82%，報收每噸人民幣1,646.5元，盤中最低跌至每噸人民幣1,632元，創下了自2023年9月8日以來的新低；焦炭期貨價下跌2.25%，報收每噸人民幣2,255.5元，盤中最低跌至每噸人民幣2,250.5元，創下了自2023年8月31日以來的新低。

鐵礦石、焦煤、焦炭均是鋼鐵行業的上游原材料。焦煤屬於強粘結性、結焦性的煉焦煤煤種，為焦炭生產中不可或缺的基礎原料配煤；焦炭由煉焦煤在焦爐中經過高溫乾餾轉化而來，主要由焦化企業負責生產，多用於高爐煉鐵。

上海有色網（SMM）稱，目前多數下游工地暫未復工，市場對鋼材終端需求淡季的悲觀預期、鐵水產量增加緩慢以及鋼廠利潤暫未見到明顯改善等因素，使得黑色金屬系列在進入龍年以來的兩個交易日整體出現了下跌。

雙焦現貨方面，從2月19日開始，鋼廠對焦炭開始了第三輪提降每噸人民幣100元，日照港準一級焦炭報每噸人民幣2,170元，下跌每噸人民幣50元。

華泰期貨指出，隨著焦炭新一輪降價，貿易商心態偏弱，部分報價小幅下調。目前消費還沒正式啟動，鋼鐵成材出庫壓力較大，導致複產情況整體不及預期，加上鋼廠利潤不佳，供應端有收緊預期，形成對焦炭價格的壓制。

焦炭方面，多數焦企鋼廠維持春節前的生產採購節奏，但運輸環節因春節假期，周轉效率降低，焦炭出貨受到一定阻力，部分焦企自身庫存出現不同程度累庫。

隨著假期結束，下游生產逐漸恢復，但雙焦的消化並未正式啟動。SMM指出，當前下游焦鋼企業仍以消耗前期庫存為主，且盈利情況不佳，採購積極性較弱，觀望心態濃厚。

供應端則依舊保持穩定。蒙古是大陸最大煉焦煤來源地。因蒙煤主要煤礦產區均距離大陸的通關口岸較短，運輸便利，蒙煤進口未受當地大雪影響，節後蒙煤通關迅速恢復。

國投安信期貨研報指出，大陸焦煤礦節後開始陸續復產，但受安全監管影響整體產量水準較往年仍稍低，關鍵仍在於煤礦復產幅度與鐵水增產幅度的PK。

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