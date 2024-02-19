中國買黃金熱潮再現 金價能否再衝新高？

過一年中國國內金價飆升17%，中國境內金飾總需求達630噸，年增10%，消費金額達人民幣2,820億元，創歷史新高。（取自中國金幣公司官網）

過一年中國國內金價 飆升17%，中國境內金飾總需求達630噸，年增10%，消費金額達人民幣2,820億元，創歷史新高。

一財網報導，國際金價一度在2023年突破2185美元的歷史新高，隨著金價節節攀升，加上中國股市、樓市較低迷，購金熱情在過去一年顯著升溫，而且有超越其他國家之勢，春節前後中國民眾購金亦十分火爆。

知名黃金專賣店─周大福等金價目前在人民幣620元/克（較約483元/克的交易價格有較高溢價，工費另計），但金飾購買的熱情不減反增。

2023年國內金飾《2023中國金飾零售市場洞察》表明，輕量化黃金產品更加受到青睞，但業內人士表示，這可能也暗含了消費者對於強勢金價、收入不確定性及市場風險的保守態度，2024年金飾需求或將面臨挑戰。

世界黃金協會中國區CEO王立新近期表示，中國2023年全年黃金ETF總持倉增加20%，以人民幣計價的資產管理總規模躍升34%，這要歸功於國內金價的大幅上漲，規模有望進一步上升。反而全球黃金ETF持倉總計下滑244噸，連續三年下滑。

2023年黃金的整體表現為高需求、高價格。世界黃金協會最新發佈的《全球黃金需求趨勢報告》顯示，2023全年全球黃金需求（包括場外交易市場和其他來源的黃金需求）達到4899噸，創下歷年新紀錄，同時2023年平均金價達到1940.54美元/盎司，創歷史新高。

除需求上漲對金價的提振外，美國經濟軟著陸的預期也不斷加強，對於降息的期待值也相應攀升，黃金這一不生息資產的吸引力持續走強。

2023年第4季，中國金條與金幣銷量為83噸，年增35%，較2018年以來最強勁的第3季的銷量還高出1%。這一表現也將2023年金條與金幣總銷量推高至280噸，較2022年增加28%。

王立新分析，隨著消費者的儲蓄意願在歷史高位徘徊，長期以來被視為保值手段的金飾在本幣走軟的同時吸引了越來越多的關注。金飾和其他珠寶首飾的銷售額（其中金飾占大部分）年增13%，超過其他零售品類，隨著疫情 相關限制的減少，2023年結婚率回升，婚慶金飾需求也有所改善，進而提供了額外的助力。

除了中國投資者和消費者的購金熱情，中國央行 亦在加碼。2023年四季度，中國央行增儲黃金44噸，全年購金量達225噸。截至2023年，中國官方黃金儲備已達2235噸，占總儲備資產的4.3%，中國央行仍處於持續購金態勢。

世界黃金協會資深市場分析師Louise Stree表示，黃金在危機時期的良好表現往往是全球央行購金的主要原因，這也預示著今年央行的購金需求很可能將保持旺盛態勢。

不過，在刷新歷史新高的行情過後，金價在2024年初陷入盤整，超出預期的美國經濟韌性以及美聯儲的鷹派表態是主要影響因素。截至北京時間2月19日18:00，國際黃金現貨價格報2019美元，春節期間一度跌破2,000美元。

有期貨交易員指出，宏觀環境上周對黃金不太有利，較高的債券收益率、強勁的美元、中東地區地緣政治緊張局勢沒有明顯升級，這不是黃金走強的環境，但黃金已設法企穩，金價在低於2,000美元時迅速被買入，表明短期內的最佳路徑可能是上升。由於黃金與美元的負相關性頗為明顯，尤其是近一年來，目前美元的反彈漲勢有所減弱，自去年年底以來美元的不懈反彈可能即將耗盡。如果美元走弱，這應該會對黃金構成有利因素。