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下一個威馬汽車？中國高合汽車傳宣布停工停產半年

記者黃雅慧／即時報導
中國造車新勢力高合汽車傳出18日召開內部大會，宣布即日起將停工停產六個月。圖為高合汽車2022年在海南海口參展 2022國際新能源汽車暨智能網聯汽車展覽會畫面。（中新社）
中國造車新勢力高合汽車傳出18日召開內部大會，宣布即日起將停工停產六個月。圖為高合汽車2022年在海南海口參展 2022國際新能源汽車暨智能網聯汽車展覽會畫面。（中新社）

界面新聞報導，鎖定高端車款的中國造車新勢力高合汽車18日召開內部大會，宣布即日起將停工停產六個月。內部人士稱在3月15日後僅發基本工資。高合汽車先前曾回應解散傳聞不屬實，但對於停工一事未有證實。此前，高合汽車便傳出薪水緩發、取消年終等消息。在電動車企內捲狀態下，外界推測高合汽車有可能成為下一個落入破產重整的威馬汽車。

報導引述高合汽車內部人士表示，高合汽車方面稱，18日之前的員工工資將照常發放；3月15日之前還留在高合汽車的員工，僅發放基本工資；3月15日之後員工僅發放上海基本工資。據悉，高合汽車每月15日發放工資。

此前，高合汽車傳出召開全員大會宣布，延期發放1月工資、取消年終獎金和全員降薪。其中1月工資將在2月底補發。對於前述傳聞，藍鯨財經報導，高合汽車證實確有其事，並稱根據生產經營的實際情況，公司正在採取比如高管主動降薪、緩發工資等調整措施面對內外部的挑戰。

此前高合汽車負面傳聞不斷，中新經緯報導有福州準車主表示在去年11月訂購高合HiphiY交付延期，故通過當地派出所調解取回購車訂金；還有網友在網路爆料指出，高合汽車成都那裡廣場門店、廣州高德置地廣場的門店均張貼撤店通知。

高合汽車是華人運通旗下高端智慧電動車品牌，於2019年7月發布，其定位是要打造全球豪華電動車企標竿品牌。該公司披露，其團隊規模超5,000人，共有17,000多名高端用戶。創始人丁磊曾任上海通用汽車有限公司總經理、上汽集團副總裁，擁有多年汽車從業經驗。

高合汽車目前在售車型有三款，主打高端路線。其中純電SUV高合HiPhi X和純電轎車高合HiPhi Z均為中大型車。高合HiPhi X於2020年9月上市，售價區間為人民幣57萬至80萬元間。高合HiPhi Z於2022年8月上市，售價區間為人民幣61萬-63萬元；另一款則為高合HiPhi Y，2023年7月上市，售價33.9萬起。

但高合汽車銷量不佳，據高合汽車公號顯示，高合HiPhi Y自上市後公布過2023年8月、9月的月銷量，分別為1,021台、1,556台。作為對照，與之處於相同價位的理想L7和理想L8單月銷量均破萬。

電動車 基本工資 破產

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