我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

納瓦尼獄中過世 2020年遭下毒震驚國際

AI界的蘋果？分析師：Nvidia也具有三大類似優勢

編譯湯淑君／綜合外電
分析師形容，繪圖晶片大廠輝達有如人工智慧（AI）領域的蘋果，也擁有與蘋果相似的三大競爭優勢。(路透)
分析師形容，繪圖晶片大廠輝達有如人工智慧（AI）領域的蘋果，也擁有與蘋果相似的三大競爭優勢。(路透)

分析師形容，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）有如人工智慧（AI）領域的蘋果，也擁有與蘋果相似的三大競爭優勢，股價還有再漲24%的空間。

巴隆周刊（Barron's）報導，獨立研究公司Melius Research科技股主管Ben Reitzes表示，輝達正進入「30/30」階段— 未來數年邁向每股盈餘逾30美元、本益比30倍。他給輝達股票「買進」評價，目標股價訂在920美元，亦即比目前價位再漲24%。

Reitzes舉出輝達具備三項堪與蘋果媲美的優勢：

一、終端市場比預期大

如同iPhone取代相機、攝錄影機、電話答錄機和個人數位助理，使智慧手機變得無所不在，輝達的晶片加快伺服器執行速度，讓AI應用得以迅速消化海量資料、找出新用途。

競爭對手超微（AMD）去年12月預測，AI加速器整體潛在市場（TAM）規模到2027年可望達到4,000億美元，比六個月前估計的1,500億美元大幅上修。

二、專屬生態系黏性強

一如iPhone使用者換新手機時往往傾向留在iOS生態系，懶得把不計其數的家人生活照和影片遷移至新系統，輝達長久來在統一運算架構（CUDA）平台上布建的AI生態系也強大得令人難以轉檯。CUDA是個軟體層，用來優化輝達的晶片，並讓客戶打造應用程式。要複製輝達的模型庫以及廣大的專家網絡，絕非易事。

三、服務營收源源不絕

輝達的軟體帶進經常性、日益增多的服務營收，就像蘋果靠應用程式銷售和訂閱服務日進斗金一般。Reitzes指出，蘋果花了20年才走到這一步，輝達費時兩年就辦到了。

輝達 AI 晶片

上一則

Fed降息時點延後 美股為何還頻頻創新高？

延伸閱讀

波克夏減碼蘋果 加碼雪佛龍

波克夏減碼蘋果 加碼雪佛龍
蘋果傳接近完成新AI工具 與微軟GitHub Copilot競爭

蘋果傳接近完成新AI工具 與微軟GitHub Copilot競爭
AI大潮起 黃仁勳、蘇姿丰等富豪今年身價飆漲幾乎全仗它

AI大潮起 黃仁勳、蘇姿丰等富豪今年身價飆漲幾乎全仗它
巴菲特公司減持股票 蘋果警鐘響起？

巴菲特公司減持股票 蘋果警鐘響起？

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30

超人氣

更多 >
見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過
Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻

Twice子瑜終於站C位 回歸美照黑絲襪+絕對領域美翻