AI界的蘋果？分析師：Nvidia也具有三大類似優勢

分析師形容，繪圖晶片大廠輝達有如人工智慧（AI）領域的蘋果，也擁有與蘋果相似的三大競爭優勢。(路透)

分析師形容，繪圖晶片 大廠輝達 （Nvidia）有如人工智慧（AI ）領域的蘋果，也擁有與蘋果相似的三大競爭優勢，股價還有再漲24%的空間。

巴隆周刊（Barron's）報導，獨立研究公司Melius Research科技股主管Ben Reitzes表示，輝達正進入「30/30」階段— 未來數年邁向每股盈餘逾30美元、本益比30倍。他給輝達股票「買進」評價，目標股價訂在920美元，亦即比目前價位再漲24%。

Reitzes舉出輝達具備三項堪與蘋果媲美的優勢：

一、終端市場比預期大

如同iPhone取代相機、攝錄影機、電話答錄機和個人數位助理，使智慧手機變得無所不在，輝達的晶片加快伺服器執行速度，讓AI應用得以迅速消化海量資料、找出新用途。

競爭對手超微（AMD）去年12月預測，AI加速器整體潛在市場（TAM）規模到2027年可望達到4,000億美元，比六個月前估計的1,500億美元大幅上修。

二、專屬生態系黏性強

一如iPhone使用者換新手機時往往傾向留在iOS生態系，懶得把不計其數的家人生活照和影片遷移至新系統，輝達長久來在統一運算架構（CUDA）平台上布建的AI生態系也強大得令人難以轉檯。CUDA是個軟體層，用來優化輝達的晶片，並讓客戶打造應用程式。要複製輝達的模型庫以及廣大的專家網絡，絕非易事。

三、服務營收源源不絕

輝達的軟體帶進經常性、日益增多的服務營收，就像蘋果靠應用程式銷售和訂閱服務日進斗金一般。Reitzes指出，蘋果花了20年才走到這一步，輝達費時兩年就辦到了。