我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

納瓦尼獄中過世 2020年遭下毒震驚國際

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

Fed降息時點延後 美股為何還頻頻創新高？

編譯湯淑君／綜合外電
過去一個月來，美國股市被潑了兩大盆冰水，讓市場覺醒聯準會（Fed）啟動降息時點將往後延，史坦普500指數卻還是屢仆屢起，2024年迄今已11度創新高。(路透)
過去一個月來，美國股市被潑了兩大盆冰水，讓市場覺醒聯準會（Fed）啟動降息時點將往後延，史坦普500指數卻還是屢仆屢起，2024年迄今已11度創新高。(路透)

過去一個月來，美國股市被潑了兩大盆冰水，讓市場覺醒聯準會（Fed）啟動降息時點將往後延，史坦普500指數卻還是屢仆屢起，迅速回彈，15日收盤漲上5,029.73點，為今年來第11次創新高。究竟這種韌性從何而來，難道市場不再在乎何時降利率了嗎？

巴隆周刊（Barron's）報導，短短一個月內，市場對Fed首次降息時點的預期一再延後，從3月延到6月。然而，史坦普500指數在這段期間內照樣攀升5.5%，更破天荒漲破5,000點大關，看來還會繼續漲。15日（周四）傳出零售銷售下滑的消息，是少數支持Fed早點降息的經濟數據，又把史坦普500指數再往上推一把。

最近美股上攻途中遭遇兩大路障。先是Fed主席鮑爾在元月貨幣決策會後的發言燒熄市場對3月開始降息的希望，然後是本周二出爐的通膨數據比預期高，都預示Fed將推遲降息時機，史坦普500指數在那兩天應聲下挫，跌幅都超過1%，但都在兩天內反彈並收復失土。

投資人16日又面對降息時程延後的現實。亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克15日表示，Fed並不急著降息，因為美國勞動市場強健，而且「經濟成長孔武有力」，加上企業信心回升，在在強化Fed耐心等待適當時機的論據。波斯提克也表示，還不能放心確定通膨會滑向Fed的2%目標。

波斯提克是今年有投票權的Fed決策官員，他的看法當然重要。但股市可能很快就會對他的這番話釋懷。

何時啟動降息儘管懸而未決，但關鍵是：只要Fed下一步是降利率，經濟成長和企業盈餘仍有韌性，市場目前已心滿意足。

降息 史坦普500 利率

上一則

1月PPI年升0.9%超乎預期 美元走揚 美股期指翻黑

延伸閱讀

1月PPI年升0.9%超乎預期 美元走揚 美股期指翻黑

1月PPI年升0.9%超乎預期 美元走揚 美股期指翻黑
日股想與美股拚場？巴隆：左看右看美股表現還是No. 1

日股想與美股拚場？巴隆：左看右看美股表現還是No. 1
通膨重新抬頭 影響降息決定

通膨重新抬頭 影響降息決定
漲勢溢出科技 調升史指目標

漲勢溢出科技 調升史指目標

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30
數千輛的保持捷、賓利和奧迪汽車被扣在美國港口無法進口，因其可能含有違反美國強迫勞動法的中國製子組件。示意圖。（路透）

含被禁中製零件 保時捷、賓利、奧迪數千輛被扣港口

2024-02-14 20:49
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
「股神」巴菲特。（美聯社）

巴菲特祕密買進什麼股票？巴隆：這三支金融股最有可能

2024-02-15 15:10

超人氣

更多 >
專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷

專家：若不想被IRS查稅 要避免4大地雷
見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」

見台北車站獨特外型 美國人驚「這不就咱必勝客嗎？」
趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡

趙安吉死因眾說紛紜 最新消息稱開車入私領地水域溺亡
華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機
矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過

矽谷滅門案 前谷歌工程師槍殺妻子 4歲雙胞胎也不放過