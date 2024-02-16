日股想與美股拚場？巴隆：左看右看美股表現還是No. 1

從主要股價指數組成結構、經濟基本面等角度剖析，美國股市表現看來仍將傲視全球。路透

東京股市日經225種股價指數最近頻頻刷新34年新高紀錄，大有跟近來迭創新高的美股史坦普500 指數較勁的架式。但巴隆周刊（Barron's）指出，從各種角度剖析，美國股市表現目前看來仍將傲視全球，還沒看到更強的對手。

美國股市 vs. 國際股市表現比一比

數字會說話。過去一年來，史坦普500指數報酬率達28%，漲幅遙遙領先歐股 指數Stoxx Europe 600的8%、加拿大S&P/TSX綜合指數的6%。同時期英國富時100指數不漲反跌1%，中國大陸上證指數一年來甚至跌掉10%。

唯獨日本的日經225指數過去一年來表現比美股史坦普500指數還要猛，這要拜日本銀行（央行） 維持負利率政策和日圓對美元貶值之賜。然而，日經指數現在還差2%，才能重登34年前攀抵的空前最高峰，而近來改寫歷史新高已成美股的日常。

美股相對估值高得有理

從估值角度來看，美股已讓部分投資人有高處不勝寒的疑慮。史坦普500指數目前價位是2024年預估盈餘的21倍，與日經225指數大約20倍的預期本益比差不多，但遠高於歐股Stoxx 600指數的13倍和英國富時100指數的11倍。

不過，更仔細檢視就明白，國際股市其實不像表面看來那麼便宜。

主要股價指數組成結構有別

估值和報酬率差距，往往反映出在各大交易所掛牌的公司類型不同，指數組成結構也互異。例如，史坦普500指數內含眾多成長股，科技股占該指數市值比重達37%，且由一小撮估值日臻飽和的巨型股掛帥。科技股在日經指數市值的占比為28%，最近這類股表現突出，驅動日經指數漲勢欲罷不能。

對照下，歐股Stoxx 600指數首屈一指的類股是金融股，市值占比為19%，其次是醫療保健股（14%）和工業股（13%）。富時100指數組成結構類似，金融股占17%，科技股只占6%。也就是說，在歐、英股市，價值型及經濟敏感型股票的占比高於美國股市，充分說明了估值差距其來有自。

成長股、基本面支撐美股持續看俏

摩根大通首席市場策略師柯蘭諾維奇說：「只要市場廣度仍窄、密集集中並且由科技股主導，美國股市相對於歐元區就可能占上風。我們依然偏重優質成長股勝過景氣循環價值股，那意味著持續看好美股展望凌駕於歐元區。」

即使投資人口味轉變，美股相對表現也可望勝出。因為金融、工業這些類股需要在經濟強健環境下才能揚眉吐氣，而放眼全球，美國經濟成長最為強健，2023年國內生產毛額（GDP）成長2.5%。對照下，日本和英國在2023下半年都遭遇連兩季GDP萎縮，雙雙陷入技術性衰退；歐元區去年經濟也只勉強成長0.1%。

就貨幣政策展望而言，目前市場主流論述又轉向美國聯準會（Fed）將維持利率「更高、更久」，而歐洲和英國因為經濟踉蹌且通膨較低，應會促使央行更快啟動降息。這個結論使國際指數維持在52周高點附近。

然而，從經濟基本面差異來看，美國企業的獲利表現可望繼續高人一等，讓股價在相對高檔有撐。