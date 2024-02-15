史指收今年第11次新高 道指漲近350點

貨幣監理署結束對富國銀行（Wells Fargo）的重大處罰後，富國銀行上漲7.28%。美聯社

史坦普500指數收在歷史新高，三大股指收復本周稍早的大幅跌幅後全面走升。這也是史指今年以來第11個歷史新高。

史指上漲29.11點或0.58%收5029.73點。那斯達克指數上漲47.03點或0.3%收1萬5906.17點。道瓊工業指數上漲348.85點或0.91%收3萬8773.12點。

特斯拉和Meta Platforms表現優於大盤，分別上漲6.22%和2.27%。貨幣監理署結束對富國銀行（Wells Fargo）的重大處罰後，富國銀行上漲7.28%。

投資 人花了一周的時間評估美國經濟的狀況，但到目前為止，一系列指標給出的訊號喜憂參半。

15日的最新數據顯示，1月零售額下降0.8%。根據《道瓊》數據，這遠遠超過經濟學家預期的0.3%跌幅。引發人們對在黏性通膨和高利率壓力下美國消費者實力的擔憂，並導致美國國債殖利率 下跌。

財報季繼續描繪出美國企業界的混亂景象。Tripadvisor的營收和獲利都超乎預期，股價上漲9.24%。

另一方面，在科技公司思科宣布裁員和疲軟的銷售財測後，股價下跌2.43%。在農業機械製造商迪爾調降全年淨利財測後，該公司下跌5.23%。

13日高於預期的通膨數據令市場動盪，道指創2023年3月以來最大單日跌幅，本周股指上下波動。道指本周至今上漲0.26%，而史指上漲0.06%；預計那指將下跌0.53%。

B. Riley Wealth Management首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「對於消費者物價指數(CPI)適度偏高的情況，市場做出了巨大的反應，這並不奇怪，我認為我們可能會在本周剩下時間裡努力挽回一些影響。昨天就是一個很好的例子，今天感覺同樣是在走高。」「我們對這個市場的未來持建設性態度。」

RBC Capital策略師卡西迪(Gerard Cassidy)表示，即使在紐約社區銀行(New York Community Bancorp)的問題再次引發人們對該行業的擔憂之後，區域銀行的穩定性仍比投資人預期的要穩定。

事實上，卡西迪預計，對流動性問題的擔憂是多餘的；流動性問題導致矽谷銀行(SVB)和Signature Bank等多家機構去年破產。他表示，地區銀行在將存款水準恢復到去年3月地區銀行危機之前的水準後，變得更加穩定，「系統中有充足的流動性。」

他說，「有趣的是，存款從所有規模較小的銀行流出，2023年3月左右出現資金外流。現在，規模較小的銀行幾乎回到瘋狂三月到來之前的存款水平。」「所以，今天確實不存在流動性問題。」

瑞銀表示，大宗商品仍對投資者有吸引力。分析師史奈德(Dominic Schnider)寫道：「我們對中期內的大宗商品保持樂觀態度，並預計該資產類別將為傳統債券和股票投資組合帶來強大的多元化效益。」

但由於未來價格走勢不再是直線，策略師建議採取三管齊下的方法。首先，投資人應動態調整其對資產類別的投資；此外，投資人還應該跨行業輪調並加強投資組合抵押品。

油價 因美元疲軟而上漲，擺脫了2024年需求疲軟預測而造成的損失。

西德州中質原油3月合約上漲1.46元或1.91%，至每桶78.1元。布蘭特4月合約報每桶82.83元，上漲1.23元或1.51%。

Price Futures Group分析師弗林(Phil Flynn)表示，在1月美國零售銷售降幅超過預期後，油價從美元疲軟中獲得支撐。

總部位於巴黎的國際能源總署(IEA)預測今年需求將成長每日120萬桶，較2023年的230萬下降近50%，導致期貨早盤下跌約1%。

摩根大通表示，從現在開始，股票配置的上行空間可能會受到限制。

分析師潘尼哲佐格洛(Nikolaos Panigirtzoglou)寫道，這可能「受到全球投資人股票配置接近2015年初雷曼兄弟倒閉後高點的事實限制」，「與此同時，由於當前利率上升的背景，股票配置從當前水平進一步增加至2007年周期峰值並不一定是不合理的假設。」

然而，分析師指出，目前投資組合中債券配置相對較低。意味著股市必須上揚兩位數才能達到2007年股票配置水平的高度。