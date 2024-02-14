日本經濟意外陷衰退 去年把全球第三大經濟體讓給德國

日本上季國內生產毛額意外連續第二季萎縮。（美聯社）

日本 經濟意外陷入衰退，原因是國內需求乏力，導致去年第4季國內生產毛額（GDP）連續第二季萎縮。以美元計算，去年日本經濟規模已經下滑至全球第四位，把第三大經濟體的地位拱手讓給德國。這也讓日本央行 要結束負利率政策的前程蒙上陰影。

日本內閣府15日公布報告，2023年第4季GDP經年化後萎縮0.4%，第3季經修正後的GDP則萎縮3.3%。經濟學家原本預期去年第4季日本的GDP成長1.1%，接受彭博資訊訪調的34位經濟學家，也只有一人認為會是負成長。

報告顯示，日本家庭與企業上季都是連續第三季削減開支。

內閣府這項最新經濟數據公布後，利率市場隔夜交換合約反映了日本央行會在4月以前升息 的機率，由一天前的73%降至63%。

彭博分析，不如預期的GDP數據，使得日本央行準備邁向2007年以來首度升息時，面臨更複雜的局面。上個月訪調經濟學者時，大多預期日本央行將在4月以前升息，結束負利率。

GDP資料凸顯了日本經濟現在仰賴外部需求，國內需求因為頑固的通膨而一直疲弱不振。民間消費減少0.2%，去年12月家庭支出年減2.5%，呈現連續十個月下滑，因為薪資漲幅追不上物價上漲。企業支出上季也衰減0.1%

農林中央金庫研究所經濟學家南武志說：「頑固的通膨減低消費者的購買力，導致消費疲弱。這是一種溫和的停滯性通貨膨脹。」伊藤忠研究所首席經濟學家武田淳表示，消費走軟令人擔心，「我對這些結果感到意外，物價上漲的衝擊遠比預期的大」。

武田淳認為，日本央行3月升息的機會基本上已經排除，不過他仍然預期4月會有行動。