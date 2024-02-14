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道指反彈逾150點 收復部分前日跌幅

油價跌逾1%因美油庫存大增 鈀金狂飆8% 金價持平

編譯葉亭均／綜合外電
布蘭特原油期貨下跌1.17美元，跌幅為1.4%，報每桶81.60美元；西德州原油期貨結算價報每桶76.64美元，下跌1.23美元，跌幅為1.6%。(路透)
布蘭特原油期貨下跌1.17美元，跌幅為1.4%，報每桶81.60美元；西德州原油期貨結算價報每桶76.64美元，下跌1.23美元，跌幅為1.6%。(路透)

國際油價周三（14日）下跌逾1%，受美國原油庫存大增影響；金價仍在每英兩2,000美元大關下方徘徊，此前美國通膨率報告令市場降低降息預期；鈀金大漲超過8%。

油價跌逾1%

布蘭特原油期貨下跌1.17美元，跌幅為1.4%，報每桶81.60美元；西德州原油期貨結算價報每桶76.64美元，下跌1.23美元，跌幅為1.6%。

美國能源資訊署（EIA）周三表示，截至2月9日當周，美國原油庫存增加1,200萬桶，至4.395億桶，遠超過路透調查分析師預期的增加260萬桶，增加規模是去年11月以來最大。煉油廠煉油量降至2022年12月以來的最低。

瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger說：「煉油廠產能利用率是一場偽災難，在冬季結束時連續下降了四到五周。」他補充說，即使在擺脫了上月阻礙運營的極寒天氣之後，煉油廠的活動仍然緩慢。

石油輸出國組織（OPEC）周二公布的報告顯示，2024年全球石油需求將增加每日225萬桶，2025年將增加每日185萬桶，這為油價提供了一些支撐。這兩項預測均與上月公布的數字持平。

金價基本持平 在2,000美元下方徘徊

現貨金周三持穩於每英兩1,991.92美元，這是12月13日以來最低，沒有延續前一日的跌勢。

美國黃金期貨收低0.1%，結算價報每英兩2,004.3美元。

RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示：「受消費者物價指數（CPI）數據的熱度影響，金價下跌。金價很難大漲，因為之前上漲突破2,000美元的漲勢部分歸因於對聯準會更快降息的預期。」

交易人士目前認為2024年將降息三次，每次25個基點，這與聯準會12月公布的點狀圖一致，之前市場預期將降息四次。聯準會可能會等到6月再降息。

鈀金大漲8%

現貨鈀金跳漲8.4%，至935.91美元；白金上漲1.9%，至888.54美元。本月稍早，鈀金價格自2018年4月以來首次降至低於白金的水準。

道明證券大宗商品策略師Daniel Ghali表示：「隨著鈀金價格在過去幾個月中一直呈下跌趨勢，現貨消費者可能會趁低買入。」

白銀上漲1.2%，至22.35美元。

金價 降息 油價

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