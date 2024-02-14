道指反彈逾150點 收復部分前日跌幅

股指上漲，收復前一交易日的部分大幅跌幅。(路透)

股指上漲，收復前一交易日的部分大幅跌幅。

史坦普500指數上漲47.45點或0.96%收5000.62點；那斯達克指數上漲203.55點或1.3%收1萬5859.15點。道瓊工業指數上漲151.52點或0.4%收3萬8424.27點。

叫車公司Lyft第4季獲利優於預期，股價上漲35.12%。Airbnb雖最近一季營收超出預期，但仍下跌1.74%。

輝達上漲2.46%，使得這家晶片製造商市值短暫高於「 七巨頭」成員Alphabet的市值。美國公債殖利率 13日上升導致科技股下跌，輝達下跌約0.2%。

道指13日下跌超過1%，為2023年3月以來最糟單日走勢。史指和那指跌幅也超過1%。早盤公布的通膨數據超出預期，引發拋售，因為交易員擔心聯準會 可能不會像預期的那樣儘早降息 。

CFRA首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「從各種解讀來看，市場已經超買，但目前尚未進入超賣陣營。短期內仍存在一些需要採取一些糾正措施的脆弱性，但不認為跌幅會超過10%。」「在繼續向上攀升之前，需要進行更修正性的回調。」

1月CPI報告可能會將聯準會降息的可能性延後至2024年下半年，而投資人最初預期最早會在3月降息。

聯準會負責監管的副主席巴爾支持今年降息的謹慎態度。他在向全國商業經濟協會發表的書面演講中表示，相信通膨率將回到聯準會2%的目標，但指出，「在開始降低聯邦基金利率的過程之前，我們需要看到持續良好的數據。」

他指出，本周的CPI數據顯示1月通膨率高於預期，「提醒人們；回到2%通膨率的道路可能會崎嶇不平。」

除了對貨幣政策的評論外，巴爾還評估了銀行體系的狀況「健全且有韌性」，但也表示存在「一些風險」，尤其是商業房地產。

Wolfe Research認為，在高於預期的通膨報告引發拋售之後，史指可能會下探4800點。

宏觀策略師金斯伯格指出，雖然1月通膨數據似乎是13日華爾街下跌的主要催化劑，但補充說，同時的拋售「感覺像是早該消化收益的開始」。史指13日下跌1.37%，跌至4800點意味著較目前水準進一步下跌約3.4%。

他表示：「持續兩個多月的超買狀況可能終於到來了。」

小型股捲土重來，在前一交易日拋售後收復失地。

以小型股為主的羅素2000指數上漲2.44%，輕鬆跑贏三大股指。但13日極具挑戰性，下跌4%，而史指同日僅下跌1.4%。

雖然14日上漲，但羅素2000指數今年來仍下跌。

巴克萊分析師格拉索(Josh Grasso)表示，美國消費者支出已經疲軟，本月至今鮮花支出較2023年水準下降了16%。

巴克萊銀行觀察了「花店用品、苗木和花卉」類別下所有商家的信用卡支出，發現從2月初到11日的支出是疫情後幾年中成長最慢的季節。

格拉索在最新報告中寫道：「情人節數據鮮花支出走軟，也是因為上個月的健身房支出走軟，以及消費者信用卡數據中總支出整體疲軟。」

由於美國庫存激增而需求下降，原油期貨下跌，回吐早盤的漲幅。

西德州中質原油3月合約下跌1.23元或1.58%，收在每桶76.64元。布蘭特4月合約收在每桶81.6元，下跌1.17元或1.41%。

能源情報署表示(IEA)指出，上周美國商業原油庫存激增1200萬桶。同期以供應市場的成品衡量的石油需求每天減少97.3萬桶。

以色列對黎巴嫩發動空襲，以回應向以色列北部發射的火箭，造成一人死亡、至少七人受傷，油價在交易時段早盤上漲1%。