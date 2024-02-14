我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓與古巴在紐約正式建立外交關係

中國移民洪流 單日捕269人 4個月半2萬人被拘

華爾街大多頭：3大理由美股將恢復漲勢 頭部尚未形成

編譯湯淑君／綜合外電
華爾街知名多頭人士Fundstrat研究部主管Tom Lee認為，美國1月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，嚇得美股13日重挫是市場「反應過度」，基於三大理由，美股漲勢可望持續。路透
華爾街知名多頭人士Fundstrat研究部主管Tom Lee認為，美國1月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，嚇得美股13日重挫是市場「反應過度」，基於三大理由，美股漲勢可望持續。路透

元月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，嚇得美國股市13日重挫，有如「情人節大屠殺」提前一天。但華爾街知名多頭人士認為，是市場「反應過度」了，基於三大理由，美股漲勢可望持續。

MarketWatch報導，華爾街大多頭Fundstrat研究部主管Tom Lee說，股市賣壓將不了了之，並形容13日股市摔得鼻青臉腫是「反應過度」。

Lee說：「這就是美股2024上半年的頭部嗎？依我們之見，這不太可能。我們認為，這波拉回後，很快就會湧現買盤，也就是所謂『逢低買進』。」他也維持原先的看法，認為美股上半年走勢可能顛簸不平，令投資人備感煎熬。

這位大多頭的話值得採信嗎？Lee在2023年獨排眾議，翻空為多，預測史坦普500指數年底將收在4,750點，幾乎一語中的。他預估史坦普500指數2024年終目標價上看5,200點，是全華爾街數一數二高，他還認為太保守了些。

Lee在寫給客戶的報告中列出下列幾點理由，認為美股還會繼續上攻。

一、「觸及近期峰頂」的一個徵兆，是好消息出爐引爆利多出盡賣壓，但13日發布CPI的情況顯然不是如此。但他也認為，通膨下降走勢並未戛然而止。

二、仍有太多資金彈藥在場邊等著派上用場。這位策略師說：「買盤必須筋疲力盡，那正是2023年7月美股頭部形成的背後因素。相較之下，現在紐約證交所（NYSE）融資餘額水位仍低。這些數字必須暴增，才會標誌著近期的頭部。」

他說，截至12月底的融資餘額為7,000億美元，而最近的頂峰是在去年7月升至7,100億美元，緊接著股價就回跌11%。

貝萊德（BlackRock）主管去年11月曾說，約有4兆美元的資金晾在場邊伺機進場。

三、市場氛圍仍半信半疑。Lee說：「今天，對通膨、經濟和股市的疑慮仍言之鑿鑿。這不是形成近期頭部的條件。」

那麼，什麼才會形成頭部？Lee提醒投資人留意「好消息」 —- 「意思是總經數據傳出天大的好消息，那麼將引爆股市賣壓」。

美股 華爾街 投資

上一則

沃爾瑪傳洽談收購電視廠牌Vizio 以拓展廣告業務

延伸閱讀

大摩前亞洲區主席指「香港玩完」 史美倫：不同意

大摩前亞洲區主席指「香港玩完」 史美倫：不同意
春節期間美日股漲 台股龍年開盤 有望挑戰萬八高點

春節期間美日股漲 台股龍年開盤 有望挑戰萬八高點
美股最錢線／市場廣度擴大 7巨頭將交棒

美股最錢線／市場廣度擴大 7巨頭將交棒
華爾街大多頭：史坦普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5350點

華爾街大多頭：史坦普500逢龍年龍騰股躍 年底上看5350點

熱門新聞

美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30
輝達股價今年來大漲45%，公司市值已超過1.7兆美元。（路透）

Nvidia現在市值多驚人？股價今年來已狂飆45％ 1家抵全香港上市中企

2024-02-10 06:18
美國1月整體與核心消費者物價指數（CPI）年升幅都高於預期，Fed 3月開始降息的機率更加渺茫。（美聯社）

美1月CPI年升3.1% 高於預期 Fed降息時機可能再延

2024-02-13 09:05

超人氣

更多 >
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢

初五起4生肖橫財爆發 屬虎股票有望漲停 這類人「一夜暴富」不是夢
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒
紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命

紐約70歲獨居亞裔翁食物中毒 AI音響報警救他一命