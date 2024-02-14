「新債王」岡拉克：政府支出暴增 美債殖利率已經觸底

有「新債券天王」之稱的雙線資本執行長岡拉克表示，美國公債殖利率已經觸底了。美聯社

有「新債券 天王」之稱的雙線資本（Doubleline Capital）執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach） 表示，美國公債殖利率 已經觸底了，基於政府支出持續增加可能掀起債市動盪，長債殖利率不無可能奔向10%。

MarketWatch報導，岡拉克接受CNBC訪問時表示，較長期公債殖利率可能飆上「高個位數」，這並非「令人無法置信」的事。他提到，1980年代時，實質（經通膨調整）利率就曾觸及10%。

美國10年期債殖利率目前在4.29%上下，10年期抗通膨債券（TIPS）殖利率約2%。

不獨岡拉克對政府支出示警，聯準會（Fed）主席鮑爾也表示，政府支出恐難以為繼。美國國會預算 處（CBO）預測，2025至2034期間，聯邦預算赤字總額將達到20兆美元，而且在經濟擴張時，例如去年，赤字相對於國內生產毛額（GDP）的比率竟高達6%，很不尋常。

岡拉克警告，對美國企業界而言，利率走高會導致大麻煩。如果經濟減弱，但企業無法以較低的利率融資，更多公司將陷入債務違約困境。他說：「這或許會加劇這波經濟景氣循環的波動性。在1970年代和1980年代利率走高時期，顯然就是這種情況。」

提到美國1月消費者物價指數（CPI）數據高於預期，岡拉克說，市場預期今年Fed將降息六次之多，顯然太過火了；事實上，今年適逢美國總統大選年，Fed執行貨幣政策將謹慎行事。