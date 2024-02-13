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美債殖利率大漲 聯準會7月前降息押注減低 5月降息機率剩32%

編譯季晶晶／綜合外電
數據顯示美國通膨壓力仍然持續，交易員下調了對聯準會7月前降息的預期，交換合約顯示5月降息機率的只剩32%。（路透）
數據顯示美國通膨壓力仍然持續，交易員下調了對聯準會7月前降息的預期，交換合約顯示5月降息機率的只剩32%。（路透）

數據顯示美國通膨壓力仍然持續，交易員下調了對聯準會7月前降息的預期。

與聯準會會期掛鉤的交換合約顯示，5月降息機率的只有32%，低於數據公布前的64%。交易員預計年內降息幅度不到90個基點。對利率敏感的2年期公債殖利率在CPI公布後一度上漲17個基點至4.64%。

就連6月降息也開始讓人不敢確定，儘管交易員似乎認為這是最有可能的結果。

此前公布的數據顯示，美國消費者物價指數（CPI）較一年前上漲3.1%，高於彭博資訊訪調的經濟學家預估中值為2.9%。剔除食品和能源的核心通膨率持穩於3.9%。在CPI的主要構成類別裡，服務價格漲幅創近兩年來最大。

債券投資人一直指望借著聯準會降息結束過去兩年的虧損局面。但聯準會官員表示，他們在降息前需要更多證據表明通膨率正朝2%目標回落。

First Citizens Bank Wealth市場與經濟研究主管Phillip Neuhart表示：「通膨率超乎預期的高，這使得聯準會的工作變得更加困難，我們仍然預計今年稍晚會降息，但最新的數據讓人懷疑短期內可能不會調降利率」。

短期公債殖利率領漲債市，不過各個期限的殖利率均創下今年來最高水準。30年期殖利率最高上漲7%至4.45%。10年期公債殖利率攀升12個基點至4.30%。

受影響的不僅是美國債市。數據發布後幾分鐘內，市場走勢變得非常動盪，德國公債期貨的主要交易所歐洲期貨交易所（Eurex）一度暫停5年期和10年期合約交易。

當天稍早，交易員削減對英國央行降息的押注，由於數據顯示英國工資漲幅超過預期，市場把預測的首次降息時間從8月調整到9月。

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson在彭博電視上談到CPI數據時說：「這不是好消息，但聯準會不會僅憑單一數據就做出政策決定。現在距離5月還有一段時間。」

聯準會決策官員青睞的個人消費支出（PCE）與CPI計算方式不同。相比於CPI，PCE物價指數的升幅一直更接近聯準會的2%目標。

殖利率 降息 聯準會

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