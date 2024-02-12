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比亞迪將進軍南韓汽車市場 現代、起亞敲警鐘

編譯簡國帆／綜合外電
比亞迪（BYD）即將進軍南韓市場。路透
比亞迪（BYD）即將進軍南韓市場。路透

全球最大電動車製造商中國比亞迪（BYD）即將進軍南韓市場，引發現代汽車（Hyundai）和起亞（Kia）等當地業者警戒。

韓國經濟日報引述知情人士指出，比亞迪3月將與南韓環境部、及產業通商資源部官員會面，以取得在南韓銷售電動車的許可。外國車商若想在南韓銷售電動車，須為行駛里程、能源效率及電池安全取得環境與安全許可，並進行國家電動車補貼的可行性評估，整個過程約需兩到三個月。

知情人士說，若一切順利，比亞迪可能上半年在南韓銷售電動車，計劃開賣的第一款車是Atto 3小型休旅車。比亞迪也已為中型的Seal與電動掀背車Dolphine等兩款電動車在南韓註冊商標，暗示也計劃在南韓上市。

南韓產業主管認為，若比亞迪Atto 3在南韓開賣，將與現代IONIQ 5、起亞Niro EV與EV6等車款打對台。

Atto 3單次充電可行駛420公里，是比亞迪在全球暢銷車款，去年在中國以外地區賣出超過10萬輛，占其全球電動車銷售約四成，在澳洲和日本售價約4,400萬韓元（33,008美元）。Seal單次充電最多可行駛569公里，比特斯拉Model 3的511公里還長。

比亞迪具競爭力，是因為能自家生產75%的電動車零件，包括電池、車用晶片及駕駛軟體。分析師指出，比亞迪製造電動車的成本比競爭對手少30%。

電動車 南韓 澳洲

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