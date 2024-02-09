史指站上5000點 三大股指連漲5周

12月修正後的通膨數據低於初值，股指上漲。（路透）

12月修正後的通膨數據低於初值，股指上漲。隨著強勁的獲利和經濟消息不斷傳出，史坦普500指數收在關鍵的5000點之上。

史指上漲28.7點或0.57%收5026.61點；那斯達克指數上漲196.95點或1.25%收1萬5990.66點。道瓊工業指數下跌54.64點或0.14%收3萬8671.69點。

本周史指上漲1.4%，那指上漲2.3%，道指最終持平。所有三大主要平均指數均連續第5周上漲，是15周來第14周上漲。

Envestnet聯合投資 長迪奧利亞(Dana D’Auria)表示：「歸根究柢，我們仍然看到經濟方面的巨大利多，市場正在對此做出反應。」「這種情形持續的時間越久，市場就越可能認為實際上是在此停留。」

穩健的財報季、寬鬆的通膨數據和富有韌性的經濟為2024年的市場反彈注入了動力。也推動史指在8日交易時段首次觸及5000點大關後於9日站 上5000點。該指數於2021年4月首次突破4000點。

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示：「收盤站上這個備受關注的水平無疑是頭條新聞，並進一步加劇人們對害怕錯過(FOMO)的恐懼情緒。」「除了潛在的情緒提振之外，像是5000點之類的整數關卡通常會為市場提供支撐或阻力的心理區域。」

他表示，史指首次觸及5000點，對股市來說是一個正面訊號。從歷史上看，史指在突破重大門檻一年後會繼續走高。自1968年以來，大盤指數最近9次達到新的里程碑，12個月後平均上漲10.4%。事實上，史指有78%的機率呈現正值。

例如，當史指在1995年3月首次站上500點時，12個月後整體指數上漲約30%。1998年2月，當史指首次觸及1000點時，隨後一年上漲26%。

只有兩次史指在一年後沒有走高。1987年3月，也就是當年10月股市崩盤前，史指觸及300點，一年後回落10.7%。2014年8月，史指觸及2000點，一年後下跌3%。

事實上，騰奎斯特表示，當史指突破5000點時，「可能需要幾次嘗試才能保持在這一水平之上」。

12月消費者物價指數(CPI)的下修也提振了市場情緒。政府將增幅調整為0.2%，低於最初報告的0.3%。不包括食品和能源的核心通膨數據未修正。1月CPI數據將於下周公布。

大型科技股再次上漲，是推動史指突破5000點主力。輝達上漲3.58%，Alphabet上漲2.12%。Cloudflare因強勁的獲利而飆升19.5%，同時提振了整體雲端 產業。半導體股也上漲，VanEck Semiconductor ETF(SMH)小幅上漲2.22%。

第4季財報期後半段繼續進行，百事公司因業績好壞參半而下跌3.55%。Take-Two Interactive因前景令人失望而下跌8.66%；而Pinterest在營收和財測皆低於預期後下跌9.45%。

雖然有這些負面影響，但財報季至今證明比預期更強勁。LSEG的數據顯示，已有332家史指企業公布了業績，其中約81%的獲利高於分析師預期。相較之下，自1994年以來傳統單季的超額率為67%。

摩根大通表示，另類投資的趨勢可能正在轉變。分析師潘尼吉佐格魯(Nikolaos Panigirtzoglou)寫道，2023年另類投資的占比額自新冠疫情以來首次下降，與2022年相比出現逆轉，去年另類投資的表現明顯遜於公開市場。

他寫道：「總體而言，鑑於私募市場與公開市場估值之間的差距顯著縮小，並且融資情況有所改善，我們改變先前的謹慎立場，轉而看好另類資產與公開交易的傳統資產類別。」

這位分析師補充說，在另類投資中，他目前特別重視對沖基金和私人信貸貸款 。

紐約社區銀行高層開始自救，押注該行能夠穩定自身。根據Verity Data消息，7位 企業內部人士本周買進NYCB股票。這些內部購買也有助於強化外部投資人的信心。

NYCB股價收盤上漲16.95%，但股價仍低於每股5元。