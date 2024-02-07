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Nvidia雙喜 黃仁勳當選美國家工程學院院士 股價站上700美元

編譯黃淑玲／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 （路透）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。 （路透）

輝達（Nvidia）迎接雙喜，股價在7日又創新高，站上每股700美元整數關卡，此外，執行長黃仁勳也多了一個學術榮銜，獲選為美國國家工程學院（National Academy of Engineering，NAE）2024年院士。

美國國家工程學院6日發表今年新院士名單，黃仁勳以帶領輝達研製「高效能繪圖處理器（GPU），點燃人工智慧（AI）革命」的成就入選。

NAE表示，NAE院士是對工程專業人士的最高專業肯定之一，表彰在工程界研究、實行或教育上，以及在新興或傳統領域領導創新有傑出貢獻人士。

特斯拉創辦人馬斯克，則是以他設立太空公司SpaceX的成績，在2022年獲選為NAE院士。

輝達目前在全球加速運算GPU領域，也就是俗稱AI晶片的市場市占率逾90%。要訓練ChatGPT這類AI系統，必須配備這類高效運算晶片。輝達的A100、H100晶片供不應求，成為AI熱潮最大受益者之一；輝達市值在去年突破1兆美元，現在步步挑戰2兆美元關卡。

輝達股價7日收盤大漲2.7%至每股700.99美元，順利站上700美元整數大關。根據彭博資訊統計，輝達目前公司市值達1.73兆美元，在全球排名第六，直逼第五名亞馬遜的1.77兆美元。

輝達 AI 晶片

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