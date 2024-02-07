安謀財測驚喜 盤後狂飆42% AI激發客戶升級晶片需求

安謀7日公布的營收財測令市場大為驚喜，盤後股價標高，圖為2013年9月14日安謀在紐約那斯達克市場IPO時，看板顯示股票上市價格為每股51美元。（路透）

晶片 設計公司安謀 （Arm）股價在周三（7日）盤後交易一度狂飆42%，原因是營收財測意外強勁，顯示安謀進軍智慧手機以外領域正帶動業務成長與獲利能力，且客戶希望為AI 作業設計新晶片，這會產生更高的授權費。

安謀周三公布，預估在截至3月底止的一季營收達8.5億至9億美元，高於分析師平均預估的7.78億美元。不計部分項目的每股盈餘預估為30美分，遠高於市場預期的21美分。

安謀樂觀的營收展望，與執行長哈斯（Rene Haas）進軍伺服器晶片等新領域有關。安謀高層主管表示，智慧手機產業目前占公司營收約三分之一，這凸顯出哈斯進軍其他業務領域的押注獲得成效。如今每台手機使用的安謀技術含量更高，提高了專利費用。

哈斯在分析師會議上表示：「我們參與了幾乎每一個終端市場」，「而且幾乎每個市場都在為他們的設備裝置增加運算能力」。

哈斯和財務長柴爾德（Jason Child）解釋說，公司客戶正轉向V9新一代技術，該技術的專利授權費率是先前版本的兩倍。客戶每台設備使用更多的安謀運算核心，因而增加了專利授權費。他們表示，安謀也在資料中心和汽車市場上提高了市占率。

柴爾德說，安謀在中國的合資企業同樣「表現亮眼」，貢獻了25%的總營收。

這一消息激勵安謀股價大漲，股價盤後一度上漲至每股109.48美元，稍後漲幅收斂至20%，報每股92.30美元，如果8日開盤後維持漲勢，安謀股價將輕鬆創新高，而且較去年9月上市時的每股51美元發行價翻漲一倍。

柴爾德還向路透表示，安謀將營收財測調高約1億美元，是因為車用與AI等市場本季將表現強勁。公司預期在資料中心、手機和PC驅動AI的晶片所帶來的授權營收是一大重要因素。

安謀自2016年來已大幅將業務多元化。柴爾德說，智慧手機現在占整個授權單位的35%，遠低於2016年時達60%至70%的占比。

TECHnalysis Research分析師群表示，安謀的設計進軍其他市場領域開花結果，凸顯出該公司在科技業界的影響力提升，不過，儘管業務多元化，安謀在AI仍是規模相對小的業者。

安謀現在預期，截至3月份的2024財年，營收達31.6億美元至32.1億美元，之前預測最高為30.8億美元；預估調整後每股盈餘1.22美元。回顧上季，安謀營收成長14%至8.24億美元，剔除部分項目後每股盈餘29美分，都高於市場預期。

柴爾德說：「我們正見到客戶對新設計、新技術有更多興趣，因為他們對AI有興趣。千真萬確，人們實際上正在購買並取得技術的授權。」