紐約社區銀行股價急反彈 擬出售部分資產 降商用不動產曝險

紐約社區銀行（NYCB）股價7日跌深反彈。（路透）

因財報意外虧損引爆最新一波美國地區銀行賣壓的紐約社區銀行（NYCB），周三股價震盪，收盤反彈6.67%至每股4.48美元。集團新任命執行董事長處理危機，將透過出售部分貸款 資產，降低在商用不動產的曝險。

紐約社區銀行股價周三盤中稍早一度急挫14%，下午轉為上漲。但自上周三（1月31日）財報發布當天以來，投資 人拋售已導致其市值縮水60%以上。NYCB在財報中揭露季度虧損，主要受累於為商用不動產相關貸款損失提撥巨額準備金，以及削減股利，以應付嚴格的監管要求。上季NYCB的貸款損失準備金猛增至5.52億美元，是分析師預期的十倍以上。

NYCB集團周三任命迪內羅（Alessandro DiNello）為新的執行董事長。迪內羅表示，如有必要，該行將藉由出售非核心資產來縮減資產負債表，以提高普通股一級資本比率。這個比率是衡量財務實力的一個關鍵指標。迪內羅是一位銀行業老將，NYCB在2022年收購Flagstar銀行以來，他就一直在董事會任職。

迪內羅說，NYCB也考慮出售商用不動產投資組合中的貸款，或讓這類貸款從資產負債表中自然逐步減少。他周三在分析師會議中強調，「今天的挑戰並不容易，但本行擁有堅實的基本面、強大流動性和雄厚存款基礎，這讓我對我們的前進路程充滿信心」。

另外，彭博資訊周三稍早引述知情人士報導NYCB正努力推動幾個出售資產計畫。消息來源告訴彭博，NYCB希望為旗下Flagstar銀行持有的約50億美元住宅抵押貸款組合找到買家。另外也尋求出售約10億美元的休旅車和船舶貸款組合。據了解，一些資產出售談判在虧損財報公布前，就已經在進行。

路透指出，分析師警告，借貸成本上升和遠距辦公導致的低入住率，為商用不動產的借款人帶來壓力，他們現在面臨債務違約可能。美國聯準會（Fed）主席鮑爾 最近的談話又讓3月就會降息的希望破滅，鮑爾說，決策者需要看到更多通膨降溫的證據。

品浩（PIMCO）經濟學家Tiffany Wilding在給投資者的報告中表示，「地區銀行的壓力再次出現。雖然我們認為這些問題不太可能成為系統性問題，但這確實凸顯高利率會造成金融穩定風險增加的環境」。

紐約社區銀行發布的不佳財報後，已導致十幾家券商下調其股票目標價或投資評級，市值也從這波拋售開始前的75億美元縮水至27.5億美元左右。