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財長葉倫一席話 再引發社區銀行股賣壓

編譯簡國帆／即時報導
財長葉倫。（美聯社）
財長葉倫。（美聯社）

財長葉倫表示，她擔心地區銀行業者面臨的挑戰，雖強調風險可管控，仍加劇投資人憂慮，同時紐約社區銀行信評遭穆迪（Moody's）砍到垃圾級，紐約社區銀行股價6日收盤崩跌22%至27年新低，並拖累社區銀行股價跌。

紐約社區銀行股價6日以每股4.2美元收盤，為1997年5月以來最低收盤價，盤後再暴跌16.7%。KeyCorp股價6日收盤跌2.3%，Comerica下挫2.2%，SPDR S&P地區銀行指數型基金（ETF）也跌1.3%。

葉倫6日出席聯邦眾議院金融服務委員會聽證會時表示，監管當局仍「相當關注」商用不動產價值疲軟對銀行業造成的銀行，「我確實對商用不動產也所憂慮」，「我有憂慮，（但）我相信這是可管控的，儘管可能有一些機構因這個問題承受相當大的壓力」。

她說，在高利率和高閒置率的環境下，商用不動產即將到來的再融資，將對「這些資產的所有人造成沉重壓力」。

同時，CBS提供的訪談逐字稿顯示，美國聯準會（Fed）主席鮑爾在5日播出的「60分鐘」節目中，在被問到潛在的不動產放款危機時，回應表示一些小型銀行和地區銀行「在這些有挑戰領域有集中曝險」，他預測社區銀行「預料將承擔損失」，但整體而言，銀行體系將維持穩健。

鮑爾表示，「這感覺是我們將花多年處理的問題」，「這是個龐大的問題」，「但似乎不會醞釀成我們過去有時會見到哪的那種危機，例如全球金融海嘯。

信評機構穆迪公司6日下調紐約社區銀行信用評等兩級，降至「Baa2」，打入垃圾級，並表示若其信用表現進一步弱化，未能強化資本結構、或流動性因為存款信心減弱而遭逢挑戰，可能會再調降。

此前英國金融時報（FT）報導，紐約社區銀行風險長孟森（Nicholas Munson）今年稍早已離開該銀行，並獲發言人證實，該銀行也未評論是否已任命接替人選。

鮑爾 葉倫 投資

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