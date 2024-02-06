Snap宣布削減10%員工 科技業裁員潮恐延燒

社群平台Snapchat母公司Snap Inc今天宣布，將裁掉約10%的員工，約528人。美聯社

社群平台Snapchat 母公司Snap Inc今天宣布，將裁掉約10%的員工，約528人。這顯示了，隨著企業面臨經濟不穩定的衝擊，科技業去年裁員 潮恐將持續延燒。

綜合法新社和路透報導，Snap在公布去年第4季營收的前一天宣布，將裁掉「大約」10%的全球員工。

Snap表示：「為了將我們的事業置於最佳位置來執行最優先的事項，並確保有能力隨著時間逐步投資 以支持公司成長，我們做出了重新調整團隊結構的困難決定。」

Snap指出，去年11月初，公司約有5300名員工。

在這波裁員之前，Snap曾於2022年大砍20%員工。

長期以來，Snap面臨將旗下Snapchat在年輕族群的使用熱度轉為營收持續成長的困難，也很難與臉書（Facebook）母公司Meta Platforms等對手競爭。

市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）指出，這波裁員顯示Snap的經營狀況不妙。

一名知情人士透露，Snap這波裁員中，遠端工作者受到的影響最大，公司一年前就開始催促員工每週要進辦公室4天。

在此之前，亞馬遜公司（Amazon）、谷歌（Google）母公司Alphabet等科技及媒體企業也在1月宣布裁員。

根據追蹤網站Layoffs.fyi的數據，今年以來，已有122家科技公司近3萬2000名員工遭裁員。

人力資源公司Challenger, Gray and Christmas發布的報告顯示，去年科技業共裁掉16萬8032個工作機會，居各行業之冠，其中包括微軟（Microsoft）的1萬多名員工。