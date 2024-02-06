華爾街嘗試再登新高 股指全面走升
隨著華爾街評估最新一批企業財報和聯準會降息時間表，美股上漲。
史坦普500指數上漲11.42點或0.23%收4954.23點；那斯達克指數上漲11.32點或0.07%收1萬5609點。道瓊工業指數上漲141.24點或0.37%收3萬8521.36點。
50 Park Investment執行官薩漢(Adam Sarhan)表示，「市場正試圖從鮑爾的聲明和最新財報中釐清方向。」他指的是聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)最近發表的言論，讓3月降息的希望破滅。
Palantir Technologies在第4季營收超出預期後股價飆升30.8%；Spotify Technology在財報超出預期並公布高階用戶數量增加後上漲3.88%。
對快速降息的預期，加上科技巨頭的強勁獲利，推動近幾周來市場的走高。然而，聯準會主席鮑爾最近的言論讓3月降息的希望破滅，並明言 降息可能比之前預期的要晚得多。
最近幾個交易日的有限領漲個股也加劇人們擔憂：市場能否在沒有更廣泛參與的情況下維持漲勢。
拉登堡塔爾曼資產管理公司執行長布蘭卡托(Philip Blancato)表示：「我們正處於市場真正波動的邊緣，過去兩天的情況非常預示著至少未來6到8周將會發生什麼。」
6日是財報季即將過半的分水嶺，安進(Amgen)、Chipotle Mexican Grill和福特將於盤後發布財報。
晚盤交易比特幣價格上漲2%，帶動加密貨幣相關股票上漲。
加密貨幣交易所Coinbase上漲2.12%，而比特幣代理商Microstrategy上漲1.51%。最大比特幣礦商Riot Platforms和Marathon Digital分別上漲4.55%和2.52%。
比特幣走勢恰逢10年期公債殖利率下降，加劇人們對美國地區銀行的擔憂。紐約社區銀行(New York Community Bancorp)下跌22.22%，延續31日開始的拋售潮。景順KBW區域銀行ETF下跌0.062%。去年的地區銀行危機被證明是比特幣的積極催化劑，因為對銀行失去信心的投資者轉向加密貨幣作為對沖不確定性的工具。
在其他加密貨幣方面，乙太幣上漲4%以上，部分原因是比特幣的帶動。早盤隨著投資人撤出與Solana網路相關的代幣；後者代幣早盤一度出現短暫的交易中斷，從而提振了乙太幣。
由於美國國內原油產量在2023年創下紀錄後預計今年將趨於穩定，油價上漲。
西德州中質原油3月合約上漲53分或0.73%，收在每桶73.31元。布蘭特原油4月合約結算價每桶78.59元，上漲60分或0.77%。
根據能源資訊署(EIA)公布的數據，美國12月原油產量創下每天1330萬桶的紀錄，1月因冬季風暴回落至1260萬桶。
EIA表示，2月國內產量將短暫恢復至1330萬桶，但隨後將在年中下降。到2025年2月，美國的產量不會超過1330萬桶的歷史記錄。
數月來，創紀錄的美國原油產量一直讓油價承壓，因為交易員擔心中國經濟步履蹣跚，導致市場供應過剩。
約翰漢考克投資管理公司聯合投資策略師羅蘭表示，隨著市場範圍再次縮小到少數受歡迎的大型股，投資人可能需要考慮多元化。
她表示：「我們喜歡質量，科技是質量的代表；但我們對估值感到擔憂。」「考慮多元化很重要。」
雖然企業持續獲利成長將支持其估值的提高，但羅蘭正在中型股、工業和醫療保健領域尋找機會，「我們對品質獲得回報並不感到驚訝，而且對於看到一些較大市值科技公司的相對獲利趨勢最強勁，當然也不感到驚訝。」「問題只是什麼時候這會導致估值過高。」
紐約社區銀行在上周下跌42%後，6日又暴跌22.22%。
自從30日公布第4季虧損以來，這家總部位於紐約州希克斯維爾的地區銀行市值已縮水一半以上。它還為信貸損失撥備了5.52億元，並削減股利以支撐資本。
NYCB在2023年地區銀行危機期間接管了倒閉的Signature Bank。
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