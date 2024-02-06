華爾街嘗試再登新高 股指全面走升

紐約社區銀行(New York Community Bancorp)在上周下跌42%後，6日又暴跌22.22%。路透

隨著華爾街評估最新一批企業財報和聯準會降息 時間表，美股上漲。

史坦普500指數上漲11.42點或0.23%收4954.23點；那斯達克指數上漲11.32點或0.07%收1萬5609點。道瓊工業指數上漲141.24點或0.37%收3萬8521.36點。

50 Park Investment執行官薩漢(Adam Sarhan)表示，「市場正試圖從鮑爾的聲明和最新財報中釐清方向。」他指的是聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)最近發表的言論，讓3月降息的希望破滅。

Palantir Technologies在第4季營收超出預期後股價飆升30.8%；Spotify Technology在財報超出預期並公布高階用戶數量增加後上漲3.88%。

對快速降息的預期，加上科技巨頭的強勁獲利，推動近幾周來市場的走高。然而，聯準會主席鮑爾最近的言論讓3月降息的希望破滅，並明言 降息可能比之前預期的要晚得多。

最近幾個交易日的有限領漲個股也加劇人們擔憂：市場能否在沒有更廣泛參與的情況下維持漲勢。

拉登堡塔爾曼資產管理公司執行長布蘭卡托(Philip Blancato)表示：「我們正處於市場真正波動的邊緣，過去兩天的情況非常預示著至少未來6到8周將會發生什麼。」

6日是財報季即將過半的分水嶺，安進(Amgen)、Chipotle Mexican Grill和福特將於盤後發布財報。

晚盤交易比特幣 價格上漲2%，帶動加密貨幣相關股票上漲。

加密貨幣交易所Coinbase上漲2.12%，而比特幣代理商Microstrategy上漲1.51%。最大比特幣礦商Riot Platforms和Marathon Digital分別上漲4.55%和2.52%。

比特幣走勢恰逢10年期公債殖利率下降，加劇人們對美國地區銀行的擔憂。紐約社區銀行(New York Community Bancorp)下跌22.22%，延續31日開始的拋售潮。景順KBW區域銀行ETF下跌0.062%。去年的地區銀行危機被證明是比特幣的積極催化劑，因為對銀行失去信心的投資 者轉向加密貨幣作為對沖不確定性的工具。

在其他加密貨幣方面，乙太幣上漲4%以上，部分原因是比特幣的帶動。早盤隨著投資人撤出與Solana網路相關的代幣；後者代幣早盤一度出現短暫的交易中斷，從而提振了乙太幣。

由於美國國內原油產量在2023年創下紀錄後預計今年將趨於穩定，油價上漲。

西德州中質原油3月合約上漲53分或0.73%，收在每桶73.31元。布蘭特原油4月合約結算價每桶78.59元，上漲60分或0.77%。

根據能源資訊署(EIA)公布的數據，美國12月原油產量創下每天1330萬桶的紀錄，1月因冬季風暴回落至1260萬桶。

EIA表示，2月國內產量將短暫恢復至1330萬桶，但隨後將在年中下降。到2025年2月，美國的產量不會超過1330萬桶的歷史記錄。

數月來，創紀錄的美國原油產量一直讓油價承壓，因為交易員擔心中國經濟步履蹣跚，導致市場供應過剩。

約翰漢考克投資管理公司聯合投資策略師羅蘭表示，隨著市場範圍再次縮小到少數受歡迎的大型股，投資人可能需要考慮多元化。

她表示：「我們喜歡質量，科技是質量的代表；但我們對估值感到擔憂。」「考慮多元化很重要。」

雖然企業持續獲利成長將支持其估值的提高，但羅蘭正在中型股、工業和醫療保健領域尋找機會，「我們對品質獲得回報並不感到驚訝，而且對於看到一些較大市值科技公司的相對獲利趨勢最強勁，當然也不感到驚訝。」「問題只是什麼時候這會導致估值過高。」

紐約社區銀行在上周下跌42%後，6日又暴跌22.22%。

自從30日公布第4季虧損以來，這家總部位於紐約州希克斯維爾的地區銀行市值已縮水一半以上。它還為信貸損失撥備了5.52億元，並削減股利以支撐資本。

NYCB在2023年地區銀行危機期間接管了倒閉的Signature Bank。