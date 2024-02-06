人人想減肥 又帶肥了一家藥廠的業績與股價

美國藥廠禮來不論是上季財報或今年全年財測，都優於市場預期。 美聯社

由於市場對其減肥藥需求大增，禮來公司（Eli Lilly）6日公布的2024年度財測，高於華爾街 普遍預期。

禮來預測，2024年營收有望達404億~416億美元，調整後每股盈餘12.2~12.7美元，超越LSEG分析師預估的中值12.43美元。至於去年第四季的表現一樣亮眼，調整後每股盈餘為2.49美元，輕鬆打敗分析師平均預估的2.18美元；上季營收93.5億美元，同樣超越市場預期。

禮來的糖尿病藥物Mounjaro上季銷售額，增加至22.1億美元，超乎市場預期的17.5億美元，成為禮來最暢銷的藥品。減重 藥Zepbound於去年11月經美國FAD核准，上市初期幾周內銷售額就達到1.758億美元。

禮來股價1月大漲超過11%，成為美國市值第八大公司，也是市值最高的醫藥保健公司。

就在一周前，同樣以減重藥著稱的丹麥藥廠諾和諾德公司（Novo Nordisk )， 市值一度漲破5,000億美元關卡，成為繼法國精品巨頭LVMH之後，第二家達此里程碑的歐洲企業，同樣也是受惠於市場對其減重藥無止盡的需求。

禮來仍在擴大產能，但今年市場對其治療糖尿病和減重藥物的需求，預料仍是供不應求。

禮來已在歐美等地投資 製造設備，希望提升減肥藥有效成份tirzepatide的生產，去年11月也宣布將斥資24.7億美元建造首座德國工廠。