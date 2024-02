任天堂調高全年度淨利預測 看好Switch銷售

日本電玩大廠任天堂今天公布財測,將遊戲主機Switch的年度銷量預測調高至1550萬組。(路透)

日本 電玩大廠任天堂 今天公布財測,將遊戲主機Switch的年度銷量預測調高至1550萬組,高於原估的1500萬組,並以日圓走貶和Switch銷售穩健為由,上修全年度淨利預測。

路透社報導,Switch在去年底購物旺季為任天堂(Nintendo)貢獻許多銷售額,隨著這款遊戲主機問世7年多,即將邁入第8年,外界對任天堂在今年發表新一代遊戲硬體的期待日益升高。

任天堂社長古川俊太郎在法說會中表示:「我們想要維持Switch事業的動能。」

任天堂表示,截至去年12月底的年度前9個月,共賣出1374萬套Switch,較前一年同期下滑8%;去年4月到10月底止的淨利達到創紀錄的4080億日圓,較前一年同期勁增約18%。

任天堂去年發表一系列熱門遊戲,延續了Switch的生命周期,包括在5月推出「薩爾達傳說:王國之淚」(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom),和10月推出的「超級瑪利歐兄弟驚奇」(Super Mario Bros. Wonder),後者上市迄今已賣出逾1000萬套。

法新社報導,任天堂也上調全年度淨利預測,因認為日圓走貶和Switch銷售穩健,有助帶動獲利大增。

任天堂調高全年度淨利預測至4400億日圓(29.6億美元),高於之前預估的4200億日圓。

任天堂說:「本年度是Switch問世以來的第七年,但該遊戲主機仍保持穩定的銷量,每年的遊戲用戶都比前一年更多。」

外界普遍揣測,任天堂很快會推出新一主機取代Switch,但該公司至今仍對任何Switch後繼機型守口如瓶。