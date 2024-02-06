任天堂調高全年度淨利預測 看好Switch銷售

日本電玩大廠任天堂今天公布財測，將遊戲主機Switch的年度銷量預測調高至1550萬組。（路透）

日本 電玩大廠任天堂 今天公布財測，將遊戲主機Switch的年度銷量預測調高至1550萬組，高於原估的1500萬組，並以日圓走貶和Switch銷售穩健為由，上修全年度淨利預測。

路透社報導，Switch在去年底購物旺季為任天堂（Nintendo）貢獻許多銷售額，隨著這款遊戲主機問世7年多，即將邁入第8年，外界對任天堂在今年發表新一代遊戲硬體的期待日益升高。

任天堂社長古川俊太郎在法說會中表示：「我們想要維持Switch事業的動能。」

任天堂表示，截至去年12月底的年度前9個月，共賣出1374萬套Switch，較前一年同期下滑8%；去年4月到10月底止的淨利達到創紀錄的4080億日圓，較前一年同期勁增約18%。

任天堂去年發表一系列熱門遊戲，延續了Switch的生命周期，包括在5月推出「薩爾達傳說：王國之淚」（The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom），和10月推出的「超級瑪利歐兄弟驚奇」（Super Mario Bros. Wonder），後者上市迄今已賣出逾1000萬套。

法新社報導，任天堂也上調全年度淨利預測，因認為日圓走貶和Switch銷售穩健，有助帶動獲利大增。

任天堂調高全年度淨利預測至4400億日圓（29.6億美元），高於之前預估的4200億日圓。

任天堂說：「本年度是Switch問世以來的第七年，但該遊戲主機仍保持穩定的銷量，每年的遊戲用戶都比前一年更多。」

外界普遍揣測，任天堂很快會推出新一主機取代Switch，但該公司至今仍對任何Switch後繼機型守口如瓶。