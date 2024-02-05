中國企業榮景不在 資金流向美國 美股市值占全球近半

美國企業總市值已占全球近半，美股集中度達到20年來新高。（美聯社）

日經新聞報導，隨著中國企業主在經濟陷入困境下正苦苦掙扎，加上人工智慧（AI）領域開發落後，資金正從中國流向美國，美國企業的總市值已占全球近半，美股集中度達到20年來新高。

根據QUICK FactSet對全球企業以美元計算的市值進行統計，自2023年底以來，包括香港在內的中國企業市值已損失相當1.7兆美元。數據顯示，中國在全球市值份額僅約10%。在2015年6月還曾經一度接近20%，但現在幾乎減半。

同期美國企業的市值達到51兆美元，比2023年底增加1.4兆美元，所占全球比例達48.1%，創下2003年9月以來最高水平。

報導指出，美中市值差距的擴大反映科技企業勢力之差，光是美國亞馬遜 和Meta兩家公司自年初以來市值就增加了5100億美元。而中國的阿里巴巴集團和騰訊控股在同期合計減少了310億美元，呈現縮小趨勢。

截至2日，全球500家最有價值公司中，有236家美國公司入列，數量比三年前增長15%，而中國公司的數量則下降了約60%至35家。中國搜尋巨頭百度 、主要電子商務公司京東和電動車製造商蔚來汽車全部跌出榜單。

騰訊和阿里巴巴曾在2020年底進入全球市值前10強，逼近美國科技公司。在擁有14億人口的巨大市場中確立了「平台商」的地位，吸引了投資 者的巨大成長期待，但近年已失去動力。