美債殖利率飆升 道指挫逾270點 史指跌落歷史高點

麥當勞在公布好壞參半的上季財報後下跌3.75%。美聯社

由於擔心聯準會可能不會像預期那樣降息 ，美國公債殖利率 飆升，美股大跌。麥當勞業績不佳也打擊了投資 人信心。

道瓊工業指數下跌274.3 點或0.71%收3萬8380.12點。史坦普500指數下跌15.8點或0.32%收4942.81點。隨著大型科技股走高，史指上周創下歷史新高。那斯達克指數微跌31.28點或0.2%收1萬5597.68點。

10年期公債殖利率上漲逾13個基點至4.166%，因為投資人評估一批最新的強勁經濟數據，這些數據顯示利率可能會比預期更久保持在高點。上周這項指標殖利率僅約3.81%。

Truist聯席投資長勒納(Keith Lerner)表示：「這是對聯準會何時轉向預期的重新調整。」「轉向議題在一定程度上正在解除。強勁的經濟與這對聯準會的意義之間的緊張關係，可能會繼續推動股票一再重置。」

聯準會主席鮑爾4日重申上周1月政策會議後發表的言論，暗示3月不太可能降息。自言論發表以來，降息預期有所緩解，根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具，3月降息的可能性為16.5%。

財報季仍在繼續，麥當勞在公布好壞參半的上季財報後下跌3.75%。財報結果加劇了人們對科技巨頭以外公司獲利以及能否在本季底前實現獲利的擔憂。

其他方面，由於737 Max遭遇更多麻煩，波音下跌1.31%。由於對電動車競爭加劇和持續定價壓力的擔憂揮之不去，特斯拉也拖累了大盤，下跌3.67%。

高盛表示，雖然美國經濟表現良好，但消費者信心仍低於疫情前的水準。該投行也認為，高通膨帶來的挫敗感持續打壓市場情緒。

首席經濟學家哈祖斯在最新報告中寫道：「美國人似乎比平時更加嚴厲地判斷經濟狀況和政府經濟政策。」

他指出，黨派分歧可能導致信心水準低落。當白宮控制權轉向他們反對的政黨時，兩黨支持者的信心通常會急劇下降，這種趨勢「在最近的選舉中投射在共和黨人身上似乎更加強烈」。

此外，這位經濟學家指出，高通膨通常會導致信心水準長期低迷，根據該公司估計，「近期通膨飆升對信心的負面影響在今年稍早時達到頂峰，到目前為止僅略有消退。如果對通膨預測正確，到選舉日將進一步顯著消退，但不會完全消退。 」

美國商銀全球研究部表示，投資人繼續將更多現金投入貨幣市場基金，代表股市在上漲的背景下面臨「複雜」的背景。

技術策略師沙特邁爾(Stephen Suttmeler)在最新報告中寫道：「創紀錄的高現金水平顯示投資人不相信史指會在2024年初創下歷史新高。」「但高現金水平也是在看漲背景下戰術性逢低買入的彈藥。」

他表示，投資人「對現金有6兆元的熱愛」，並指出上周貨幣市場基金水平創下新高。截至1月31日當周，ICI全貨幣市場基金總淨資產達6兆元。

與此同時，股市一直在上漲。但即使史指2日再創歷史新高，他表示，大盤正呈現出「令人討厭的看跌背離」，只有34%的紐約證券交易所股票當天上漲。他表示，這種市場廣度有市場下跌的風險。

該分析師還指出，高於10天、50天和200天移動均線的股票占比處於上升趨勢的低點，顯示出隨著主要股指今年來持續上漲的幅度不斷縮小。

在美國周末對伊朗軍隊和盟軍民兵進行報復性打擊後，油價收高。

西德州中質原油3月合約上漲50分或0.69%，收每桶72.78元。4月布蘭特原油合約上漲66分或0.85%，收在每桶77.99元。

美國2日晚間對伊朗伊斯蘭革命衛隊以及伊拉克和敘利亞的盟軍民兵發動空襲，襲擊了超過85個目標，以回應伊朗盟友武裝分子發動無人機攻擊造成三名美軍死亡的事件。

美國商銀交易部門稱，泰勒絲(Taylor Swift)即將推出的專輯可能會增加人們喜歡Spotify的理由。

交易員表示，她名為「The Tortured Poets Department」的最新專輯對於該串流媒體的訂閱和活躍用戶數量來說可能是個好消息。泰勒絲在4日出席葛萊美獎頒獎典禮時宣布這項消息。

交易部門指出，「她的專輯對串流業而言一如超級盃般重要，而她卻意外剛宣布了讓人意外的超級盃發表日期。」