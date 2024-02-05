媒體報導與雷諾醞釀合併 斯特蘭蒂斯駁斥

圖為斯特蘭蒂斯在義大利的生齒線。(路透)

義大利 媒體報導，斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）可能在法國政府主導下，和對手雷諾集團（Renault）醞釀合併。擁有飛雅特等品牌的斯特蘭蒂斯集團董事長艾爾康今天駁斥這項報導。

路透報導，艾爾康（John Elkann）發表聲明說：「目前無意考慮與其他製造商合併。」並說，該集團正專注於執行長期商業計畫。

艾爾康也是義大利阿涅利家族（Agnelli family）控股公司Exor的執行長。Exor是斯特蘭蒂斯最大單一股東。

義大利訊使報（Il Messaggero）昨天披露，雷諾汽車最大股東，同時也持有斯特蘭蒂斯股權的法國政府，正在研究這兩個集團合併的計畫。

雷諾汽車股價今天一度上漲超過4%，但在艾爾康的評論後，漲幅收斂至1%。

雷諾市值遠低於斯特蘭蒂斯集團，該集團由PSA集團（PSA group）和飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）於2021年合併產生，旗下品牌包括飛雅特（Fiat）、寶獅（Peugeot）和吉普（Jeep）。

Equita分析師表示，這類合併案勢必將面臨反托拉斯挑戰，以及在法國重複設置生產中心的社會議題。

義大利政府批評斯特蘭蒂斯有時違背國家利益。

義大利工業部長厄索（Adolfo Urso）上周提出義國政府入股斯特蘭蒂斯，以平衡法國影響力的可能性。