我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避開人潮 選搭較老郵輪可省錢

英鋼琴家「K博士」不畏爭議 曬中華民國國旗

媒體報導與雷諾醞釀合併 斯特蘭蒂斯駁斥

中央社米蘭5日綜合外電報導
圖為斯特蘭蒂斯在義大利的生齒線。(路透)
圖為斯特蘭蒂斯在義大利的生齒線。(路透)

義大利媒體報導，斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）可能在法國政府主導下，和對手雷諾集團（Renault）醞釀合併。擁有飛雅特等品牌的斯特蘭蒂斯集團董事長艾爾康今天駁斥這項報導。

路透報導，艾爾康（John Elkann）發表聲明說：「目前無意考慮與其他製造商合併。」並說，該集團正專注於執行長期商業計畫。

艾爾康也是義大利阿涅利家族（Agnelli family）控股公司Exor的執行長。Exor是斯特蘭蒂斯最大單一股東。

義大利訊使報（Il Messaggero）昨天披露，雷諾汽車最大股東，同時也持有斯特蘭蒂斯股權的法國政府，正在研究這兩個集團合併的計畫。

雷諾汽車股價今天一度上漲超過4%，但在艾爾康的評論後，漲幅收斂至1%。

雷諾市值遠低於斯特蘭蒂斯集團，該集團由PSA集團（PSA group）和飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）於2021年合併產生，旗下品牌包括飛雅特（Fiat）、寶獅（Peugeot）和吉普（Jeep）。

Equita分析師表示，這類合併案勢必將面臨反托拉斯挑戰，以及在法國重複設置生產中心的社會議題。

義大利政府批評斯特蘭蒂斯有時違背國家利益。

義大利工業部長厄索（Adolfo Urso）上周提出義國政府入股斯特蘭蒂斯，以平衡法國影響力的可能性。

義大利

上一則

不怕沒人買 百達翡麗多款名表逆勢漲價約7%

延伸閱讀

好萊塢假面甜心？安海瑟薇舊影片「拒絕簽名」被點名

好萊塢假面甜心？安海瑟薇舊影片「拒絕簽名」被點名
嚴寒中強渡英吉利海峽 5名移民命喪法國海岸

嚴寒中強渡英吉利海峽 5名移民命喪法國海岸
歐盟查電動車補貼 路透：3中企被盯上

歐盟查電動車補貼 路透：3中企被盯上
歐盟查中國電動車補貼 路透：盯上比亞迪吉利上汽

歐盟查中國電動車補貼 路透：盯上比亞迪吉利上汽

熱門新聞

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
每當企業發布裁員消息，都讓人不禁想問，為何企業主管不自己減薪？ 路透

高階主管們何不自動減薪換取免裁員？微軟前人資主管這麼說

2024-02-01 12:53
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭。(路透)

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

2024-01-31 12:17
金價不僅反映工業需求，也反映投資人對經濟和地緣政治風險的觀感。（路透）

研究：這項靈驗的冷僻指標預示 美股今年看漲15%

2024-02-03 06:08
在不遠的將來可能降息。圖為聯準會主席鮑爾。(歐新社)

WSJ：聯準會降息之前可以採取的最佳理財動作

2024-02-01 11:00

超人氣

更多 >
經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」
笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道

笑氣盛行 華生壓力大吸食過量亡 父母都不知道
蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅

蒙市華女失蹤案 目擊者收死亡威脅
南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重

南加8縣緊急狀態 華人區大雨如注 路面積水嚴重
鼓吹陰謀論？川普：中國操控役齡男子非法入境、拉美讓罪犯來美

鼓吹陰謀論？川普：中國操控役齡男子非法入境、拉美讓罪犯來美