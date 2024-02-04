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鮑爾對降息再澆冷水 美債投資人有人動搖、有人逢低搶進

編譯劉忠勇／綜合4日電
CBS電視台周一播出專訪Fed主席鮑爾的內容，鮑爾重申上周對降息採取觀望的態度。（歐新社）
CBS電視台周一播出專訪Fed主席鮑爾的內容，鮑爾重申上周對降息採取觀望的態度。（歐新社）

美國就業表現意外強勁，聯準會（Fed）更有理由不急於降息，也開始動搖債市對Fed今年的預期心理。不過，市場目前仍反映今年會降息五次，因此不少投資人視美債下跌為逢低進場的買點。

CBS電視台今天播出專訪Fed主席鮑爾的內容。鮑爾重申上周對降息採取觀望的態度。不過，鮑爾上周已明白表示，隨著疫情後通膨壓力消退，Fed今年會開始降息，也讓債券交易者相信，利率最終會在某個時點開始下降，只是不肯定今年會降多少。

Wisdom Tree投資公司固定收益策略主管Kevin Flanagan 說：「在通膨持續下降的情況下，Fed 可以實施三到四次降息。」 但他指出，1月就業和薪資大幅成長，對公債市場原以為勞動市場走軟會讓Fed加速降息的說法打了個問號。

在摩根資產管理投資組合經理人Priya Misra看來，市場不確定Fed的降息時機，增加了5年期公債的吸引力，她認為5年債公債可能因降息之路拉長而受益。

她說：「Fed啟動貨幣政策正常化越晚，由於滯後效應而得善後的事可能就越多。」

美國經濟的實際表現，一再逐退Fed目前處於22年高峰的利率水準會引發經濟衰退的疑慮。美國經濟反而繼續以穩健步伐成長，1月就業增加35萬3000，是一年來的最大單月增幅，而且幾乎是經濟學家預期的兩倍。

這一數據掀起上周五美債市場又一波賣壓，帶動殖利率全面上漲。美國2年期債券殖利率一度上漲20個基點，至4.4%上方，創下去年3月以來最大單日漲勢。

鮑爾在CBS的談話再度印證，債券投資人顯然對於加速降息的預期過於樂觀。美債周一在亞洲交易聞聲下跌，美國10年期公債殖利率上揚4個基點至4.06％。

不過，市場仍普遍認為，Fed到年中會開始降息，也為債市設下大約的底部。因此每當殖利率上揚，買家往往趁殖利率高時再度湧進市場，鎖定相對較高的回報。

此外，美國貨幣市場基金資產規模首度站上6兆美元大關，一旦短期利率開始下降，這些資金可能會開始轉向債市。

鮑爾上周三表示，Fed在調整路線之前處於「風險管理模式」。此外，他表示，只要通膨繼續下降，官員樂見勞動市場表現強勁。

對此，期貨市場仍預期今年會降息大約五次，且對3月降息仍抱持一線希望。

如此一來，美債可能有上漲的空間。美國銀行利率策略師Bruno Braizinha建議，投資人可為10年期公債殖利率今年下滑至3%做好準備。

他說：「如果市場開始降低對Fed中性政策利率的定價，可能推低公債殖利率。此外，經濟仍可能出現震盪，導致經濟軟著陸無法實現。此外，通膨也可能會開始急墜。」

殖利率 降息 鮑爾

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